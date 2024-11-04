Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как добиться красивой шерсти у любимого питомца?
Все кошки — инопланетяне. Топ-5 пород со специфической внешностью
Помогите, тёплый нос! Причины сухости индикатора собачьего здоровья
Как выбрать правильный сыр: советы для тех, кто следит за холестерином
Зимняя спячка петунии. Как сохранить растение до весны
Почему содержание дикого животного в квартире — плохая идея
Зимние тренды: как быть яркой даже в холод
Как путешествовать дешевле и комфортнее: новые тренды в авиаиндустрии
Создайте идеальный сад: лучшие соседи для ваших плодовых деревьев

Причины появления тёмных кругов под глазами: что нужно организму

Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов
2:52
Здоровье

Тёмные круги под глазами могут сигнализировать о нехватке ряда важных веществ в организме. Обращая внимание на эти изменения, можно своевременно восполнить дефицит и улучшить внешний вид и самочувствие:

Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов
Фото: Pixabay by Alexis, PDM

1. Недостаток железа

Дефицит железа приводит к бледности кожи и снижению кровообращения, из-за чего сосуды под глазами становятся более заметными. Богатые источники железа — мясо, бобовые, гречка.

2. Нехватка витамина К

При нехватке витамина К кожа вокруг глаз может приобретать синюшный оттенок из-за повышенной хрупкости сосудов. Пополнить запасы помогут зелёные овощи, брокколи и цветная капуста.

3. Дефицит витамина С

Витамин С укрепляет сосуды и помогает в выработке коллагена, что делает кожу менее прозрачной. Найти его можно в цитрусовых, киви и болгарском перце.

4. Недостаток витамина В12

Дефицит витамина B12 часто сопровождается бледностью и усталостью. Этот витамин содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах.

5. Нехватка витамина D

Недостаток витамина D делает кожу более тонкой, что усиливает видимость сосудов под глазами. Основные источники — солнечный свет, жирная рыба и яичный желток.

6. Недостаток цинка

Цинк поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи. Найти его можно в морепродуктах, тыквенных семечках и орехах.

7. Дефицит магния

Магний важен для нормального кровообращения и работы нервной системы. Богатые источники магния — бананы, орехи и тёмный шоколад.

8. Обезвоживание

Недостаток воды приводит к застою крови, делая кожу менее эластичной. Поддержание водного баланса помогает минимизировать тёмные круги.

9. Нарушение кровообращения

Застой крови в области лица часто вызывает тёмные круги. Физическая активность, контрастный душ и массаж лица способствуют улучшению кровообращения.

10. Недостаток омега-3 и омега-6

Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сосуды и улучшают состояние кожи. Их можно получить из рыбы, льняного масла и грецких орехов.

Заключение

Тёмные круги под глазами часто указывают на дефицит важных веществ. Включение в рацион продуктов, богатых витаминами, минералами и полезными жирными кислотами, поможет улучшить внешний вид и общее самочувствие.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
Обсудить
Сейчас читают
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря
Наука и техника
Метеоспутник помог выявить невидимую опасность для Каспийского моря Аудио 
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США
ВПК
Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Аудио 
В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР
Военные новости
В США рассказали о представляющей угрозу американскому континенту ракете КНДР Аудио 
Популярное
Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником

Луна постепенно уходит от Земли, но сможет ли наша планета удержать её до момента гибели Солнца?

Луна покинет Землю: что будет с нашим спутником
В каких случаях прогрев двигателя — не просто совет, а необходимость
Температура, при которой прогрев двигателя обязателен
Британский биолог: сознание может существовать и после смерти
4 простых шага для того, чтобы компостная куча "работала" зимой
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова Ракета Х-38. Универсальное и смертоносное оружие армии РФ для современной авиации Дмитрий Плотников У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Сводка с фронта: в Одессе уничтожено всё оружие НАТО, Киев продолжает воевать ради пиара и хайпа
Какие зимние шины не справляются со своими задачами: итоги теста
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Последние материалы
Первая помощь при отравлении ядами у собак
Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов
Зимнее хранение машины: что нужно знать, чтобы избежать проблем
Искусственный интеллект на службе у мошенников: новый способ хищения недвижимости во Флориде
Как экономить на всём и оставаться счастливым: 5 лайфхаков
Загадка быстрого разряда: как продлить жизнь батареи смартфона
Что делать, если инспектор ГИБДД не подходит к машине
Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно?
Как выбрать идеальные луковицы лилий для сада
Цветная капуста со сметаной и сыром: рецепт, который стоит попробовать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.