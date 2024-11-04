Причины появления тёмных кругов под глазами: что нужно организму

Чёрные круги под глазами: возможно, вам не хватает этих витаминов

2:52 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тёмные круги под глазами могут сигнализировать о нехватке ряда важных веществ в организме. Обращая внимание на эти изменения, можно своевременно восполнить дефицит и улучшить внешний вид и самочувствие:

Фото: Pixabay by Alexis, PDM

1. Недостаток железа

Дефицит железа приводит к бледности кожи и снижению кровообращения, из-за чего сосуды под глазами становятся более заметными. Богатые источники железа — мясо, бобовые, гречка.

2. Нехватка витамина К

При нехватке витамина К кожа вокруг глаз может приобретать синюшный оттенок из-за повышенной хрупкости сосудов. Пополнить запасы помогут зелёные овощи, брокколи и цветная капуста.

3. Дефицит витамина С

Витамин С укрепляет сосуды и помогает в выработке коллагена, что делает кожу менее прозрачной. Найти его можно в цитрусовых, киви и болгарском перце.

4. Недостаток витамина В12

Дефицит витамина B12 часто сопровождается бледностью и усталостью. Этот витамин содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах.

5. Нехватка витамина D

Недостаток витамина D делает кожу более тонкой, что усиливает видимость сосудов под глазами. Основные источники — солнечный свет, жирная рыба и яичный желток.

6. Недостаток цинка

Цинк поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи. Найти его можно в морепродуктах, тыквенных семечках и орехах.

7. Дефицит магния

Магний важен для нормального кровообращения и работы нервной системы. Богатые источники магния — бананы, орехи и тёмный шоколад.

8. Обезвоживание

Недостаток воды приводит к застою крови, делая кожу менее эластичной. Поддержание водного баланса помогает минимизировать тёмные круги.

9. Нарушение кровообращения

Застой крови в области лица часто вызывает тёмные круги. Физическая активность, контрастный душ и массаж лица способствуют улучшению кровообращения.

10. Недостаток омега-3 и омега-6

Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сосуды и улучшают состояние кожи. Их можно получить из рыбы, льняного масла и грецких орехов.

Заключение

Тёмные круги под глазами часто указывают на дефицит важных веществ. Включение в рацион продуктов, богатых витаминами, минералами и полезными жирными кислотами, поможет улучшить внешний вид и общее самочувствие.

Уточнения

Витами́ны - группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи.

