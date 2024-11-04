Причины появления тёмных кругов под глазами: что нужно организму

Тёмные круги под глазами могут сигнализировать о нехватке ряда важных веществ в организме. Обращая внимание на эти изменения, можно своевременно восполнить дефицит и улучшить внешний вид и самочувствие:
Дефицит железа приводит к бледности кожи и снижению кровообращения, из-за чего сосуды под глазами становятся более заметными. Богатые источники железа — мясо, бобовые, гречка.
При нехватке витамина К кожа вокруг глаз может приобретать синюшный оттенок из-за повышенной хрупкости сосудов. Пополнить запасы помогут зелёные овощи, брокколи и цветная капуста.
Витамин С укрепляет сосуды и помогает в выработке коллагена, что делает кожу менее прозрачной. Найти его можно в цитрусовых, киви и болгарском перце.
Дефицит витамина B12 часто сопровождается бледностью и усталостью. Этот витамин содержится в мясе, рыбе и молочных продуктах.
Недостаток витамина D делает кожу более тонкой, что усиливает видимость сосудов под глазами. Основные источники — солнечный свет, жирная рыба и яичный желток.
Цинк поддерживает иммунитет и улучшает состояние кожи. Найти его можно в морепродуктах, тыквенных семечках и орехах.
Магний важен для нормального кровообращения и работы нервной системы. Богатые источники магния — бананы, орехи и тёмный шоколад.
Недостаток воды приводит к застою крови, делая кожу менее эластичной. Поддержание водного баланса помогает минимизировать тёмные круги.
Застой крови в области лица часто вызывает тёмные круги. Физическая активность, контрастный душ и массаж лица способствуют улучшению кровообращения.
Полиненасыщенные жирные кислоты укрепляют сосуды и улучшают состояние кожи. Их можно получить из рыбы, льняного масла и грецких орехов.
Тёмные круги под глазами часто указывают на дефицит важных веществ. Включение в рацион продуктов, богатых витаминами, минералами и полезными жирными кислотами, поможет улучшить внешний вид и общее самочувствие.
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