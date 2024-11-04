Какие продукты включить в рацион при диабете

Для людей с диабетом и тем, кто стремится контролировать уровень сахара в крови, правильное питание имеет первостепенное значение. Определённые продукты могут помочь в поддержании нормального уровня глюкозы и улучшении чувствительности к инсулину. Вот пять продуктов, которые стоит включить в рацион:
Брокколи, особенно в сыром или слегка пропаренном виде, является источником сульфорафана — вещества, которое снижает уровень сахара и улучшает чувствительность к инсулину.
Рыба, моллюски и другие морепродукты богаты белком, полезными жирами и антиоксидантами, что поддерживает стабильный уровень сахара и обеспечивает длительное чувство сытости.
Тыква и её семена содержат клетчатку, полисахариды и антиоксиданты, которые помогают регулировать уровень глюкозы. Семена тыквы также способствуют снижению сахара.
Миндаль и арахис, а также их масла, помогают стабилизировать уровень глюкозы, поддерживая сытость между приёмами пищи.
Семена льна богаты клетчаткой и полезными жирами, что способствует снижению сахара у людей с диабетом и укрепляет общее состояние здоровья.
Эти продукты помогут улучшить контроль сахара и разнообразят рацион. Включив их в диету, можно поддерживать здоровье и предотвращать скачки глюкозы.
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