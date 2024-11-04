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Продукты, которые помогают организму быстрее восстановиться после травм

Еда, которая помогает заживлению: орехи, белок и не только
1:25
Здоровье

Питание играет важную роль в восстановлении организма после травмы. Если вы хотите ускорить процесс заживления, включите в рацион продукты, которые поддержат организм и ускорят регенерацию тканей:

Еда, которая помогает заживлению: орехи, белок и не только
Фото: pxhere.com by piviso.com, CC0

1. Белок

После травм организм может терять мышечную массу, так как повреждённая область часто остаётся менее активной. Исследования в области спортивной медицины показывают, что увеличение потребления белка — через протеиновые коктейли или постное мясо — помогает сохранить мышечные ткани и ускоряет восстановление.

2. Витамин С

Этот витамин способствует выработке коллагена, важного для регенерации тканей. Включите в рацион цитрусовые, болгарский перец и киви, чтобы усилить естественные процессы заживления.

3. Цинк

Цинк необходим для нормального заживления ран. Недостаток этого микроэлемента может замедлить процесс восстановления. Добавьте в меню бобовые, орехи и семена, чтобы восполнить потребность организма в цинке.

Заключение

Сбалансированное питание с достаточным содержанием белка, витамина С и цинка помогает организму быстрее восстановиться после травм. Эти продукты не только поддерживают здоровье, но и обеспечивают все необходимое для регенерации тканей.

Уточнения

Регенера́ция - способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Якубсон Виктор
Специализируется на лечении болевых синдромов посттравматического артроза, инфекционного и реактивного артритов, энтеропатической артропатии, подагрического артрозав, боли суставов, заболеваний опорно-двигательного аппарата — артрозов, артритов
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