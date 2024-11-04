Какие продукты полезны для сердечно-сосудистой системы

Еда для сердца: какие продукты помогут дольше оставаться здоровым

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для укрепления здоровья сердца и продления жизни важно регулярно включать в рацион продукты, поддерживающие работу сердечно-сосудистой системы. Кардиологи выделили несколько продуктов, которые положительно влияют на здоровье сердца:

Фото: pixabay.com by DanaTentis, PDM

1. Морская и речная рыба

Морская рыба считается более полезной из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот, но и речные сорта также оказывают положительное воздействие. Оптимально включать рыбу в рацион дважды в неделю, выбирая отварной или запеченный варианты.

2. Растительные масла

Нерафинированные масла, такие как льняное и оливковое, богаты полезными жирами и антиоксидантами. Всего одна ложка качественного растительного масла в день поддержит здоровье сердца.

3. Морковь

Этот овощ — ценный источник калия и фолиевой кислоты, которые способствуют нормализации кровяного давления и укреплению сосудов. Морковь также богата витаминами, которые поддерживают сердце.

4. Яблоки

Яблоки содержат антиоксиданты и клетчатку, которые поддерживают здоровье сердечно-сосудистой системы и защищают сосуды от повреждений.

Заключение

Регулярное употребление этих продуктов помогает поддерживать сердце в хорошем состоянии и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Добавляйте рыбу, растительные масла, морковь и яблоки в рацион, чтобы улучшить здоровье сердца.

Уточнения

А̀нтиоксида́нты — вещества, которые ингибируют окисление.

