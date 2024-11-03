Три предмета из косметички, которые нельзя делить с другими

Многие не задумываются о рисках, делясь предметами из косметички с другими. Однако некоторые средства ухода категорически нельзя давать никому, если вы заботитесь о своем здоровье. Вот три предмета, которые лучше держать только для личного использования:
Тушь может стать источником заражения конъюнктивитом, так как бактерии легко попадают на слизистую глаза через кисточку. В отличие от кожи, слизистая не имеет такой мощной защиты, поэтому риски особенно велики.
Кисти для макияжа часто хранятся в ванной, где повышенная влажность способствует росту бактерий. Если пользоваться чужими кистями, можно занести инфекцию, что приведет к прыщам и даже бородавкам.
Кожа губ тонкая и склонна к трещинам, что делает их уязвимыми к вирусам, таким как герпес. Деление помадой или блеском с другими может привести к заражению.
Для безопасности и здоровья избегайте делиться этими предметами из косметички. Бережный подход к личной косметике — залог хорошего самочувствия.
Косме́тика - средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".