Три предмета из косметички, которые нельзя делить с другими

Почему нельзя делиться помадой и тушью: основные причины

1:16 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Многие не задумываются о рисках, делясь предметами из косметички с другими. Однако некоторые средства ухода категорически нельзя давать никому, если вы заботитесь о своем здоровье. Вот три предмета, которые лучше держать только для личного использования:

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, CC BY 2.0

1. Тушь для ресниц

Тушь может стать источником заражения конъюнктивитом, так как бактерии легко попадают на слизистую глаза через кисточку. В отличие от кожи, слизистая не имеет такой мощной защиты, поэтому риски особенно велики.

2. Кисти для лица

Кисти для макияжа часто хранятся в ванной, где повышенная влажность способствует росту бактерий. Если пользоваться чужими кистями, можно занести инфекцию, что приведет к прыщам и даже бородавкам.

3. Помада или блеск для губ

Кожа губ тонкая и склонна к трещинам, что делает их уязвимыми к вирусам, таким как герпес. Деление помадой или блеском с другими может привести к заражению.

Заключение

Для безопасности и здоровья избегайте делиться этими предметами из косметички. Бережный подход к личной косметике — залог хорошего самочувствия.

Уточнения

Косме́тика - средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

