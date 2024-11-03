Яичный белок, кефир и сода против черных точек: как это работает

Три домашних маски, которые очистят поры и уберут чёрные точки

1:39 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чёрные точки на носу возникают из-за скопления омертвевших клеток, кожного сала и загрязнений. Скопившийся себум может образовать пробку, верхушка которой окисляется и темнеет, из-за чего на коже появляются чёрные точки. Вот несколько простых способов, которые помогут избавиться от чёрных точек в домашних условиях:

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1. Маска из яичного белка

Взбейте яичный белок и нанесите его на зону с чёрными точками. Покройте лицо бумажной салфеткой и нанесите ещё один слой белка. Дождитесь полного высыхания маски (около 20-30 минут) и аккуратно снимите салфетку. Быстрое удаление обеспечит более глубокую очистку.

2. Маска с кефиром и глиной

Кефир помогает растворить загрязнения на коже. Нанесите его на кожу на 20 минут или смешайте с одной каплей масла чайного дерева и ложкой косметической глины. Оставьте маску на 15 минут, затем смойте тёплой водой.

3. Маска из пищевой соды

Смешайте соду с тёплой водой до состояния густой кашицы. Нанесите смесь на кожу на 15-20 минут. Соду втирать не нужно, чтобы не раздражать кожу. Используйте маску 1-2 раза в неделю на протяжении месяца для достижения наилучшего результата.

Заключение

Эти простые домашние маски помогают очищать поры и уменьшать количество чёрных точек, но важно помнить о регулярности ухода и использовать увлажняющие средства после процедур.

Уточнения

Акне́ - это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



