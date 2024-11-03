Как низкий вес при рождении может повлиять на риск диабета

Почему избыточный вес в 20 лет повышает риск диабета

1:27 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Шведские учёные обнаружили, что как избыточный вес в молодом возрасте, так и низкий вес при рождении могут повышать риск развития диабета второго типа. Исследование, проведённое учёными Университета Гётеборга и Университетской больницы Швеции, показало, что рождённые с весом ниже нормы (2,5–4,5 кг) имеют более высокий риск столкнуться с диабетом в молодом возрасте.

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Основные результаты исследования

По данным экспертов, мужчины с низким весом при рождении и избыточной массой тела к 20 годам имеют повышенный риск диабета второго типа — до 27%. Исследование, охватившее 34 тысячи участников, показало, что среди людей, рождённых с недостатком веса, вероятность развития диабета второго типа до 60 лет в 10 раз выше.

Причины развития диабета при недостатке веса при рождении

Исследователи полагают, что недостаток веса при рождении связан с задержкой внутриутробного роста, что может приводить к накапливанию жира и снижению чувствительности к инсулину в более позднем возрасте.

Заключение

Полученные результаты подчёркивают важность поддержания здорового веса и питания как в раннем возрасте, так и в юности для профилактики диабета второго типа.

Уточнения

Диабе́т — общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

