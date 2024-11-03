Как сладости и фастфуд влияют на привлекательность: советы по питанию

Еда, которая портит внешний вид: продукты с высоким гликемическим индексом

1:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Французские учёные выяснили, что некоторые продукты могут негативно влиять на привлекательность человека. Исследование показало, что регулярное употребление сладких закусок и обработанных продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов делает черты лица менее привлекательными для других.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM

Как проходило исследование?

В эксперименте принимали участие добровольцы, которых разделили на две группы. Одни ели на завтрак блюда, богатые рафинированными углеводами, а другие — здоровую пищу с низким гликемическим индексом. Спустя несколько часов участников фотографировали, а затем изображения оценивала новая команда.

Результаты эксперимента

По итогам исследования, лица людей, употреблявших продукты с высоким гликемическим индексом, казались менее привлекательными. Этот эффект был заметен вне зависимости от пола участников и, по мнению учёных, может быть связан с тем, что рафинированные углеводы могут влиять на состояние кожи и общую энергию лица.

Вывод

Если вы хотите сохранить здоровый и привлекательный вид, эксперты рекомендуют избегать чрезмерного употребления продуктов с высоким гликемическим индексом. Сладкие закуски и обработанная пища могут повлиять на то, как вас воспринимают другие.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) - показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



