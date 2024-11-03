Польза киви для сердечно-сосудистой системы: рекомендации и ограничения

Как ежедневное употребление киви поддерживает здоровье сердца

1:31 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Киви — это не только вкусный фрукт, но и полезный продукт, который помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов. Регулярное употребление киви может способствовать снижению риска тромбоза, поддерживая нормальную циркуляцию крови.

Фото: Own work by “Keith S Brown (Ksbrown)”, CC BY-SA 2.5

Чем полезно киви?

Исследования, проведенные Университетом Осло, показали, что ежедневное употребление киви препятствует слипанию тромбоцитов и разжижает кровь. Таким образом, снижается риск образования тромбов, что особенно важно для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Эксперты рекомендуют съедать по 2-3 киви в день в течение 28 дней для снижения риска тромбоза на 20-28 % и улучшения состава крови.

В чем киви может заменить аспирин?

Киви может действовать как естественная альтернатива аспирину, так как способствует разжижению крови, но без побочных эффектов аспирина.

Противопоказания

Однако киви подходит не всем. Людям с аллергией на киви, болезнями почек, гастритом, диареей или чувствительной зубной эмалью стоит проконсультироваться с врачом перед тем, как начать такую диету.

Заключение

Киви — полезный фрукт, который помогает поддерживать здоровье сердца и сосудов, снижая риск тромбоза и улучшая состав крови. Однако людям с определенными заболеваниями следует употреблять его с осторожностью.

Уточнения

Ацетилсалици́ловая кислота́ - лекарственное средство, оказывающее обезболивающее, жаропонижающее, противовоспалительное действие.

