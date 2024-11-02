Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свыше 370 тысяч гостей с начала 2024 года посетили Приморье
В Екатеринбурге задержан водитель с 200 штрафами: итог — долг на 160 тысяч рублей
Для тусклой и жирной кожи с акне: маска с лимонным соком и куркумой
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре
Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам
Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским

Три основные причины больше ходить пешком

Прогулки для здоровья: как пешая ходьба помогает сердцу и фигуре
1:26
Здоровье

В современном мире, где личный транспорт стал привычным удобством, люди часто забывают о пользе пеших прогулок. Между тем, регулярные прогулки оказывают положительное влияние на здоровье и самочувствие. Эксперты выделили три ключевые причины, почему стоит больше ходить пешком:

Прогулки для здоровья: как пешая ходьба помогает сердцу и фигуре
Фото: commons.wikimedia.org by Zentay Anikó, CC BY-SA 4.0

1. Поддержание здоровья сердца

Быстрая ходьба — это доступный и эффективный способ поддерживать здоровье сердечно-сосудистой системы. Регулярные прогулки помогают укрепить сердце и снижают риск заболеваний.

2. Профилактика депрессии и снижение стресса

Прогулки на свежем воздухе способствуют улучшению настроения, снимают стресс и снижают уровень тревожности. Психологи считают, что регулярные пешие прогулки снижают риск депрессии, особенно в сезонные периоды.

3. Поддержание здорового веса

Пешие прогулки — отличное дополнение к правильному питанию для контроля веса. Если регулярно ходить пешком, это помогает сжигать калории и поддерживать здоровый метаболизм, снижая риск набора веса.

Заключение

Регулярные пешие прогулки — это простой и доступный способ улучшить здоровье сердца, снизить стресс и поддержать форму. Проводите больше времени на свежем воздухе, уделяя прогулкам хотя бы 30 минут в день.

Уточнения

Депре́ссия - психическое расстройство, основными признаками которого являются сниженное — угнетённое, подавленное, тоскливое, тревожное, боязливое или безразличное — настроение и снижение или утрата способности получать удовольствие.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи
Красота и стиль
Овсянка: идеальное средство для сияющей и здоровой кожи Аудио 
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
Авто
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака Аудио 
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался
Наука и техника
Гигантская трещина в Африке: раскол континента уже начался Аудио 
Популярное
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора

Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.

Почему привычка прогревать мотор зимой вредит вашему автомобилю
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Military chronicle: Украина сдаст малые города, а большие разбомбят
Азербайджан не согласовал поставки газа в Европу через ГТС Украины. Это плохая новость для ЕС Любовь Степушова Дрон Пиранья-13. Российский ударный беспилотник нового поколения Дмитрий Плотников CODEX чести НАСА изучить солнечную корону Игорь Буккер
Заливать до краёв или по чуть-чуть: советы по заправке бака
ГАИ назвала 3 ситуации, когда водителя оштрафуют за зимнюю резину осенью
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
У львов прайд, у собак — стая. А как называется кошачья семья?
Последние материалы
Не попадайтесь на удочку: раскрываем хитрости мошенников в путешествии
Вместе к победе: как семья и тренер вдохновляют спортсменов
Музыкальное разнообразие: как современные исполнители обогащают нашу лексику
Миллионы за красные дорожки: сколько российские звёзды зарабатывают на пиаре
Спрос на мясо птицы в США растёт: экономический спад вынуждает американских покупателей чаще ходить по продуктовым магазинам
Сербский актёр Милош Бикович объяснил, почему считает себя русским
Прогулки для здоровья: как пешая ходьба помогает сердцу и фигуре
Какие авто на вторичном рынке сохраняют ресурс после 370 тыс. км
В Уфе оштрафовали мужчин, раздававших цветы из бассейна в кузове пикапа
Почему осенью стоит есть тыкву и кому она вредна
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.