7 продуктов, которые нужно исключить при повышенном сахаре в крови

Повышенный сахар: избегайте этих 7 продуктов для здоровья

2:30 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повышенный уровень сахара в крови — распространённая проблема, ведущая к риску развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Правильное питание играет ключевую роль в контроле сахара. Вот 7 продуктов, которые стоит исключить из рациона при повышенном сахаре:

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1. Сладкие газированные напитки

Сладкие газировки содержат до 10-12 чайных ложек сахара на порцию, что вызывает резкий скачок уровня глюкозы и может привести к инсулиновой резистентности. Лучше пить воду, зелёный чай или травяные настои.

2. Белый хлеб и выпечка

Изделия из белой муки обладают высоким гликемическим индексом и быстро повышают уровень сахара. Лучше заменить их на цельнозерновой или ржаной хлеб, который содержит клетчатку и усваивается медленнее.

3. Консервированные фрукты и соки

Консервированные фрукты и соки содержат большое количество сахара. При повышенном уровне глюкозы лучше есть свежие фрукты с низким содержанием сахара, такие как яблоки и груши.

4. Крахмалистые овощи

Картофель, кукуруза и свёкла содержат крахмал, который может повышать уровень сахара. Эти овощи лучше сочетать с белковой пищей и есть в умеренных количествах.

5. Жирное мясо и сосиски

Продукты из красного мяса и сосиски содержат насыщенные жиры, которые могут снижать чувствительность к инсулину. Лучше выбирать постные источники белка, такие как курица, рыба и индейка.

6. Алкоголь

Алкоголь, особенно сладкие коктейли и ликёры, содержит много сахара и может вызвать скачок глюкозы. При высоком уровне сахара лучше полностью отказаться от спиртного.

7. Готовые соусы

Промышленные соусы, такие как кетчуп и майонез, часто содержат скрытые сахара. Лучше готовить заправки дома, добавляя специи, зелень и лимон.

Заключение

Правильный рацион — это важный шаг к стабильному уровню сахара в крови. Важно также контролировать вес, заниматься физической активностью и придерживаться рекомендаций врача. Правильное питание может значительно снизить риск осложнений и поддерживать здоровье в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Диабе́т - общее название заболеваний, сопровождающихся обильным выделением мочи — полиурией.

