Какие продукты не подходят к хлебу: советы для здоровья ЖКТ

Многие гурманы считают, что хлеб подходит к любому второму блюду, но это не совсем так. Сочетание хлеба с некоторыми гарнирами может перегрузить организм углеводами, что негативно сказывается на пищеварении. Так с чем не стоит есть хлеб:
Макароны и хлеб — оба являются источниками углеводов. Вместе они создают чрезмерную нагрузку на желудок и могут замедлить пищеварение.
Каши, такие как овсянка, гречка или рис, богаты углеводами. В сочетании с хлебом они увеличивают риск проблем с желудочно-кишечным трактом.
Картофель — это тоже источник крахмалистых углеводов. Комбинация картофеля и хлеба может вызвать тяжесть в желудке и дискомфорт.
Пельмени — сытное блюдо, содержащее тесто, которое и так насыщено углеводами. Добавление хлеба сделает трапезу избыточно углеводной, что может усложнить пищеварение.
Чтобы избежать проблем с пищеварением, лучше ограничить одновременное употребление нескольких источников углеводов.
Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.
Зимний прогрев двигателя не продлевает его срок службы, а наоборот, может привести к вымыванию моторного масла и ухудшению работы мотора.