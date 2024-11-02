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Какие продукты не подходят к хлебу: советы для здоровья ЖКТ

Ошибки при употреблении хлеба: с чем его нельзя сочетать
1:12
Здоровье

Многие гурманы считают, что хлеб подходит к любому второму блюду, но это не совсем так. Сочетание хлеба с некоторыми гарнирами может перегрузить организм углеводами, что негативно сказывается на пищеварении. Так с чем не стоит есть хлеб:

Ошибки при употреблении хлеба: с чем его нельзя сочетать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

1. Макароны

Макароны и хлеб — оба являются источниками углеводов. Вместе они создают чрезмерную нагрузку на желудок и могут замедлить пищеварение.

2. Каша

Каши, такие как овсянка, гречка или рис, богаты углеводами. В сочетании с хлебом они увеличивают риск проблем с желудочно-кишечным трактом.

3. Картофель

Картофель — это тоже источник крахмалистых углеводов. Комбинация картофеля и хлеба может вызвать тяжесть в желудке и дискомфорт.

4. Пельмени

Пельмени — сытное блюдо, содержащее тесто, которое и так насыщено углеводами. Добавление хлеба сделает трапезу избыточно углеводной, что может усложнить пищеварение.

Чтобы избежать проблем с пищеварением, лучше ограничить одновременное употребление нескольких источников углеводов.

Уточнения

Хлеб - пищевой продукт, получаемый при выпечке теста, приготовленного как минимум из муки и воды, разрыхлённого пекарскими дрожжами или закваской.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Крамерова Алла
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечно-сосудистой системы, дыхательной системы, в том числе бронхита, простуды, ОРЗ и ОРВИ, ЖКТ, пищевого отравления, мочевыводящей системы и др
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