Почему стоит есть по два яйца ежедневно

Куриные яйца — один из самых полезных продуктов, доступных в нашем рационе. Вот что произойдёт с организмом, если ежедневно съедать по два яйца:
Яйца — богатый источник белка, который помогает поддерживать и укреплять мышцы, особенно при физической активности.
Яйца содержат витамины A, B3, B6, B12, D и E, а также микроэлементы — цинк, йод, кальций, фосфор, магний и железо, что снижает риск авитаминоза и поддерживает здоровье организма.
Лютеин в яйцах защищает глаза от возрастной дегенерации, снижая риск заболеваний глаз и сохраняя остроту зрения.
Сера, присутствующая в яйцах, участвует в синтезе коллагена и витамина B1, который влияет на обмен веществ. Коллаген помогает поддерживать здоровье кожи, ногтей и волос, делая их крепче и здоровее.
Сера и витамин B1, содержащиеся в яйцах, способствуют ускорению метаболизма, что помогает контролировать вес.
Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организм, её прочность и эластичность.
Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.