Почему стоит есть по два яйца ежедневно

Два яйца в день — ключ к здоровью мышц, глаз и кожи

1:22 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Куриные яйца — один из самых полезных продуктов, доступных в нашем рационе. Вот что произойдёт с организмом, если ежедневно съедать по два яйца:

Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, PDM

1. Поддержка мышечной массы

Яйца — богатый источник белка, который помогает поддерживать и укреплять мышцы, особенно при физической активности.

2. Профилактика авитаминоза

Яйца содержат витамины A, B3, B6, B12, D и E, а также микроэлементы — цинк, йод, кальций, фосфор, магний и железо, что снижает риск авитаминоза и поддерживает здоровье организма.

3. Здоровье глаз

Лютеин в яйцах защищает глаза от возрастной дегенерации, снижая риск заболеваний глаз и сохраняя остроту зрения.

4. Укрепление кожи, ногтей и волос

Сера, присутствующая в яйцах, участвует в синтезе коллагена и витамина B1, который влияет на обмен веществ. Коллаген помогает поддерживать здоровье кожи, ногтей и волос, делая их крепче и здоровее.

5. Поддержка обмена веществ и снижение веса

Сера и витамин B1, содержащиеся в яйцах, способствуют ускорению метаболизма, что помогает контролировать вес.

Уточнения

Коллаге́н - гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организм, её прочность и эластичность.

