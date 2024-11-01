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Почему чай с пшеном полезен: советы по приготовлению

Чай с пшеном — необычный рецепт для здоровья и красоты
1:02
Здоровье

Некоторые предпочитают добавлять в чай не только сахар или молоко, но и пшено. Чай с пшеном — это традиционный напиток казахов, известный своими полезными свойствами. Давайте разберём, чем он полезен и как его правильно заваривать.

Чай с пшеном — необычный рецепт для здоровья и красоты
Фото: flickr.com by понафотки, CC BY-SA 2.0

Почему в чай добавляют пшено?

Чай с пшеном оказывает противовоспалительное и мочегонное действие, выводит токсины, укрепляет иммунитет и поддерживает метаболизм. Он благоприятно влияет на состояние кожи, волос и ногтей, а также нормализует работу желудочно-кишечного тракта. Помимо этого, напиток помогает снижать уровень сахара в крови и артериальное давление, укрепляет кости.

Как заваривать чай с пшеном:

Перед добавлением в чай пшено рекомендуется слегка обжарить. Затем смешайте пшено с гранулированным чаем и залейте кипятком одну ложку смеси. Чай следует заваривать около пяти-семи минут, чтобы он не стал слишком терпким.

Уточнения

Чай - напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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