Какие типы мыла вредны для кожи лица: гид для правильного ухода

Ошибки при уходе за лицом: какие виды мыла нельзя использовать

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Правильный уход за кожей лица — это основа здоровой кожи, но использование обычного мыла может навредить. Некоторые виды мыла могут пересушивать кожу и вызывать раздражение, поэтому важно знать, какое мыло для лица использовать не стоит:

Фото: commons.wikimedia.org by MarkBuckawicki, CC0

1. Антибактериальное мыло

Антибактериальное мыло часто содержит агрессивные химические вещества, такие как триклозан и триклокарбан, которые нарушают естественный защитный барьер кожи. Это может привести к сухости, шелушению и ухудшению состояния кожи, особенно при акне.

2. Мыло с абразивными частицами

Абразивные частицы в мыле могут травмировать кожу лица, вызывая воспаление и покраснение. Для лица лучше выбирать средства с мягким составом, чтобы избежать микротравм.

3. Сухое мыло

Мыло, которое сильно обезжиривает кожу, часто вызывает сухость и делает ее более подверженной раздражению. Для ухода за лицом стоит выбирать средства с увлажняющими компонентами, такими как глицерин или натуральные масла.

4. Парфюмированное мыло

Искусственные ароматизаторы могут вызывать аллергические реакции и раздражение, особенно у людей с чувствительной кожей. Лучший выбор для лица — это натуральное мыло без лишних добавок.

Уточнения

Мы́ло - моющее средство гигиенической косметики или бытовой химии, основным компонентом которого являются водорастворимые соли жирных кислот.

