Искусственный интеллект способен предсказать риск смерти по ЭКГ

1:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале Lancet Digital Health, показало, что искусственный интеллект (ИИ) способен предсказывать риски развития и ухудшения заболеваний по данным ЭКГ.

Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

Электрокардиограмма (ЭКГ) — одно из самых распространённых медицинских обследований, записывающее электрическую активность сердца. Учёные обучили модель ИИ на огромном объёме данных ЭКГ (миллионы записей), что позволило ей прогнозировать заболевания и летальный исход.

ИИ оказался точнее и быстрее, чем кардиолог, и смог обнаруживать даже незначительные изменения. Тестирование показало, что модель ИИ правильно определяет риск летального исхода в течение 10 лет после ЭКГ в 78% случаев. Система также может предсказывать будущие проблемы с сердечным ритмом, инфаркты и развитие сердечной недостаточности с высокой точностью.

В будущем учёные планируют проверить, может ли ИИ помочь пациентам избежать заболеваний и летального исхода. Это исследование может помочь врачам выявлять болезни на ранних стадиях и определять пациентов с высоким риском летального исхода, которым требуется приоритетная помощь.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами.



Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

