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Искусственный интеллект способен предсказать риск смерти по ЭКГ

1:17
Здоровье

Новое исследование, опубликованное в журнале Lancet Digital Health, показало, что искусственный интеллект (ИИ) способен предсказывать риски развития и ухудшения заболеваний по данным ЭКГ.

Искусственный интеллект способен предсказать риск смерти по ЭКГ
Фото: PublicDomainPictures.net by Circe Denyer, PDM

Электрокардиограмма (ЭКГ) — одно из самых распространённых медицинских обследований, записывающее электрическую активность сердца. Учёные обучили модель ИИ на огромном объёме данных ЭКГ (миллионы записей), что позволило ей прогнозировать заболевания и летальный исход.

ИИ оказался точнее и быстрее, чем кардиолог, и смог обнаруживать даже незначительные изменения. Тестирование показало, что модель ИИ правильно определяет риск летального исхода в течение 10 лет после ЭКГ в 78% случаев. Система также может предсказывать будущие проблемы с сердечным ритмом, инфаркты и развитие сердечной недостаточности с высокой точностью.

В будущем учёные планируют проверить, может ли ИИ помочь пациентам избежать заболеваний и летального исхода. Это исследование может помочь врачам выявлять болезни на ранних стадиях и определять пациентов с высоким риском летального исхода, которым требуется приоритетная помощь.

Уточнения

Иску́сственный интелле́кт (англ. artificial intelligence; AI) в самом широком смысле – это интеллект, демонстрируемый машинами, в частности компьютерными системами. 

Нейро́нная сеть (также иску́сственная нейро́нная сеть, ИНС, или просто нейросе́ть) — математическая модель, а также её программное или аппаратное воплощение, построенная по принципу организации биологических нейронных сетей — сетей нервных клеток живого организма.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Горбунов Алексей
Специализируется на профилактике заболеваний сердечно-сосудистой системы, лечении и реабилитации пациентов после операций на клапанах и сосудах сердца и имплантации кардиостимуляторов
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