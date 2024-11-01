Почему антиперспирант лучше наносить на ночь

Многие люди сталкиваются с проблемой заметных пятен от пота, что ограничивает выбор одежды. Но правильно используя антиперспирант, можно решить эту проблему.
Часто антиперспирант наносят утром, после душа, но это ошибка. Чтобы средство эффективно блокировало пот, оно должно закрепиться в порах. Если вы наносите антиперспирант утром и затем надеваете теплую одежду, пот вымывает его из пор, и эффект снижается.
Вечером, при комфортной температуре в спальне, вы меньше потеете, поэтому антиперспирант успевает закрепиться. К утру средство уже будет действовать, и утренний душ не повлияет на его эффективность.
Отдавайте предпочтение антиперспирантам с длительным эффектом, которые поддерживают сухость кожи до нескольких недель. Наносите такие средства на сухую чистую кожу перед сном в течение нескольких дней. Помните, что некоторые составы могут вызывать раздражение, поэтому при дискомфорте лучше подобрать другой продукт.
Антиперспира́нт - косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.
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