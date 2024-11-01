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Почему антиперспирант лучше наносить на ночь

Как правильно использовать антиперспирант для защиты от пота
1:18
Здоровье

Многие люди сталкиваются с проблемой заметных пятен от пота, что ограничивает выбор одежды. Но правильно используя антиперспирант, можно решить эту проблему.

Как правильно использовать антиперспирант для защиты от пота
Фото: Косметолог Ижевск is licensed under public domain

Когда и как правильно наносить антиперспирант:

1. Наносите антиперспирант перед сном

Часто антиперспирант наносят утром, после душа, но это ошибка. Чтобы средство эффективно блокировало пот, оно должно закрепиться в порах. Если вы наносите антиперспирант утром и затем надеваете теплую одежду, пот вымывает его из пор, и эффект снижается.

2. Почему перед сном?

Вечером, при комфортной температуре в спальне, вы меньше потеете, поэтому антиперспирант успевает закрепиться. К утру средство уже будет действовать, и утренний душ не повлияет на его эффективность.

3. Выбирайте антиперспиранты длительного действия

Отдавайте предпочтение антиперспирантам с длительным эффектом, которые поддерживают сухость кожи до нескольких недель. Наносите такие средства на сухую чистую кожу перед сном в течение нескольких дней. Помните, что некоторые составы могут вызывать раздражение, поэтому при дискомфорте лучше подобрать другой продукт.

Уточнения

Антиперспира́нт - косметическое средство для уменьшения потовыделения определённых участков тела (подмышки, стопы ног) с целью предотвращения образования неприятного запаха.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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