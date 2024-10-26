Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью

1:01 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Для укрепления иммунитета в период межсезонья существует одно простое, но важное правило. Клинический фармаколог Людмила Исаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" подчеркнула, что регулярность оказывает огромное влияние на защитные функции организма.

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Эксперт советует придерживаться регулярности во всём. Это может быть еженедельное посещение бани или ежедневное обливание холодной водой для закаливания. Кроме того, полноценное и регулярное питание играет значительную роль в укреплении иммунитета осенью.

Фрукты и овощи должны быть постоянной составляющей рациона. Также рекомендуется включить в ежедневное меню натуральные соки, зелень и рыбу, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. При этом следует ограничить потребление углеводов. Фармаколог также напомнила о важности прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и общения с друзьями.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

