Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что делать, чтобы волосы росли длинными, красивыми и здоровыми
Автоэлектрик объяснил, опасно ли устанавливать в машину аккумулятор повышенной емкости
Инвестиции в России: эксперт советует забыть про рискованные активы и вкладывать деньги в банк
Садальский отреагировал на идею об экстрадиции Чубайса в Россию
Анастасия Решетова вместе с сыном покинули Россию
Как превратить котлеты в кулинарный шедевр с необычными ингредиентами
Анна Заворотнюк раскрыла, как справляется с потерей матери
Четыре оригинальных способа сделать чай полезнее для здоровья
Муж Сати Казановой опубликовал первое фото с женой и новорождённой дочерью

Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью

1:01
Здоровье

Для укрепления иммунитета в период межсезонья существует одно простое, но важное правило. Клинический фармаколог Людмила Исаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" подчеркнула, что регулярность оказывает огромное влияние на защитные функции организма.

Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью
Фото: commons.wikipedia.org by Awaiskhan65

Эксперт советует придерживаться регулярности во всём. Это может быть еженедельное посещение бани или ежедневное обливание холодной водой для закаливания. Кроме того, полноценное и регулярное питание играет значительную роль в укреплении иммунитета осенью.

Фрукты и овощи должны быть постоянной составляющей рациона. Также рекомендуется включить в ежедневное меню натуральные соки, зелень и рыбу, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. При этом следует ограничить потребление углеводов. Фармаколог также напомнила о важности прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и общения с друзьями.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение
Наука и техника
Джунгли Амазонии почти три века скрывали колониальное поселение Аудио 
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Еда и рецепты
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой Аудио 
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Домашние животные
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего? Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Эксперт назвал 5 неисправностей двигателя, которые можно выявить по свечам зажигания
Последние материалы
Селфи со слоном стоило жизни: мужчина в Индии погиб, пытаясь сфотографироваться с диким животным
Ошибки в выборе цвета для прихожей: от этих оттенков стоит отказаться
УЕФА наказал за пьяный дебош польских арбитров
Когда запах изо рта у собаки сигнализирует о проблемах
Египет рассчитывает на $2 млрд торгового оборота с Украиной
Шелковица: древнее дерево с уникальным наследием
Названы 3 простых способа доказать, что в вас въехали задним ходом
Дочь Аркадия Укупника заявила, что артист не знаком с трёхлетней внучкой: есть свои нюансы
Известный музыкант заявил, что Земфира* сожалеет об отъезде из России: нужно быть с народом
Почему эксфолиация важна именно осенью
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.