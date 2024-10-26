Эксперт раскрыла правило богатырского иммунитета осенью

Для укрепления иммунитета в период межсезонья существует одно простое, но важное правило. Клинический фармаколог Людмила Исаева в эфире телеканала "Санкт-Петербург" подчеркнула, что регулярность оказывает огромное влияние на защитные функции организма.
Эксперт советует придерживаться регулярности во всём. Это может быть еженедельное посещение бани или ежедневное обливание холодной водой для закаливания. Кроме того, полноценное и регулярное питание играет значительную роль в укреплении иммунитета осенью.
Фрукты и овощи должны быть постоянной составляющей рациона. Также рекомендуется включить в ежедневное меню натуральные соки, зелень и рыбу, которые положительно влияют на микрофлору кишечника. При этом следует ограничить потребление углеводов. Фармаколог также напомнила о важности прогулок на свежем воздухе, занятий спортом и общения с друзьями.
Иммуните́т (лат. immunitas — освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.