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В Тюмени хирурги удалили мальчику опухоль мозга, пока тот пребывал в сознании

0:53
Здоровье

Врачи Федерального центра нейрохирургии Минздрава России в Тюмени провели уникальную операцию по удалению опухоли мозга 12-летнему пациенту. Об этом сообщили в Минздраве России.

В Тюмени хирурги удалили мальчику опухоль мозга, пока тот пребывал в сознании
Фото: dvidshub.net by Petty Officer 1st Class Elizabeth Merriam, CC0

Опухоль была обнаружена у мальчика во время медицинского обследования перед соревнованиями по боксу. Она оказывала давление на центры мозга, отвечающие за речь, поэтому врачи приняли решение провести операцию, во время которой пациент оставался в сознании.

"Когда пациент разговаривает, врач понимает, что его хирургические действия верны. Операция в сознании позволила контролировать хирургический процесс", — объяснил нейрохирург Юрий Якимов.

Операция прошла успешно. Врачи удалили опухоль, сохранив все важные функции организма, в том числе речь.

Уточнения

Нейрохирургия — раздел хирургии, занимающийся вопросами оперативного лечения заболеваний и травм нервной системы, включая головной мозг, спинной мозг и периферическую нервную систему.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Ходневич Андрей
Занимается диагностикой и лечением заболеваний центральной и периферической нервной системы.
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