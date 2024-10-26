Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Биатлонист Александр Тихонов в жёсткой форме высказался об уехавшей Алле Пугачёвой: изменникам нет возврата
5 правил выбора передержки для вашего питомца: гарантия спокойствия
Президент Сербии отметил гениальность Эльвиры Набиуллиной
Стильная кухня без затрат: три идеи для преображения без ремонта
Сколько хранятся замороженные грибы и как их правильно заморозить
Все о черноплодной рябине: как вырастить и ухаживать за этим чудесным растением
Представители Содружества наций обсудили, должна ли Великобритания выплатить компенсацию за работорговлю
Забудьте о косметике: почему отдых коже необходим
Консилер: секрет безупречной кожи, который вы не знали

В России разработали более безопасные способы кесарева сечения

1:12
Здоровье

Ученые из Сеченовского университета разработали и запатентовали новые методики проведения кесарева сечения, способные увеличить шансы на естественные роды для женщин, перенесших операцию ранее.

В России разработали более безопасные способы кесарева сечения
Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В основе подхода лежат новые техники зашивания раны: вертикальный П-образный и 8-образный непрерывный швы, которые адаптируют края раны, обеспечивая прочное и равномерное сращивание тканей. Эти методики позволяют сократить риск несостоятельности рубца, который является одной из причин, мешающих многим женщинам рожать естественным путем после кесарева, сообщает ТАСС.

Пресс-служба университета сообщила, что первые операции с применением новой техники были успешно проведены более чем ста пациенткам в Сеченовском центре материнства и детства. Операции прошли без осложнений в послеоперационном периоде, что стало позитивным сигналом для дальнейших исследований.

Разработчики полагают, что такая практика может существенно повлиять на уровень естественных родов среди женщин, перенесших кесарево, повышая безопасность последующих беременностей.

Уточнения

Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea «цезарев» и sectio «разрез») — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери.

Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Специалист Лушанин Михаил
Занимается восстановлением зубного ряда при отсутствии всех или некоторых зубов с использованием имплантологических материалов и оборудования и с применением различных методик имплантации
Обсудить
Сейчас читают
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы
Садоводство, цветоводство
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы Аудио 
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Экономика и бизнес
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Сводка с фронта: ВС РФ почти взяли город Селидово, в Курской области управление ВСУ нарушено Дмитрий Плотников Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
UTair изменяет правила провоза ручной клади
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Последние материалы
Шнайдер не вышла в финал WTA в Токио
Уже в декабре Украине выделят кредит на сумму 50 млрд долларов
Как омлет может стать идеальным блюдом для всех возрастов
Дмитрий Дюжев раскрыл, почему запрещает детям смотреть популярные фильмы со своим участием
Какой способ нарезки капусты делает её идеальной для квашения
В традиционных новогодних шоу появятся новые лица: стал известен список артистов
Упражнения для пожилых людей: как оставаться активным
Выпадение ресниц: как повседневные привычки могут повредить красоте
На Солнце снова зафиксировали мощные вспышки
Почему ограждения для грядок: это не только красиво, но и удобно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.