В России разработали более безопасные способы кесарева сечения

Ученые из Сеченовского университета разработали и запатентовали новые методики проведения кесарева сечения, способные увеличить шансы на естественные роды для женщин, перенесших операцию ранее.
В основе подхода лежат новые техники зашивания раны: вертикальный П-образный и 8-образный непрерывный швы, которые адаптируют края раны, обеспечивая прочное и равномерное сращивание тканей. Эти методики позволяют сократить риск несостоятельности рубца, который является одной из причин, мешающих многим женщинам рожать естественным путем после кесарева, сообщает ТАСС.
Пресс-служба университета сообщила, что первые операции с применением новой техники были успешно проведены более чем ста пациенткам в Сеченовском центре материнства и детства. Операции прошли без осложнений в послеоперационном периоде, что стало позитивным сигналом для дальнейших исследований.
Разработчики полагают, что такая практика может существенно повлиять на уровень естественных родов среди женщин, перенесших кесарево, повышая безопасность последующих беременностей.
Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea «цезарев» и sectio «разрез») — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери.
Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.