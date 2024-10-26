В России разработали более безопасные способы кесарева сечения

1:12 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Сеченовского университета разработали и запатентовали новые методики проведения кесарева сечения, способные увеличить шансы на естественные роды для женщин, перенесших операцию ранее.

Фото: freepik.com by prostooleh, PDM

В основе подхода лежат новые техники зашивания раны: вертикальный П-образный и 8-образный непрерывный швы, которые адаптируют края раны, обеспечивая прочное и равномерное сращивание тканей. Эти методики позволяют сократить риск несостоятельности рубца, который является одной из причин, мешающих многим женщинам рожать естественным путем после кесарева, сообщает ТАСС.

Пресс-служба университета сообщила, что первые операции с применением новой техники были успешно проведены более чем ста пациенткам в Сеченовском центре материнства и детства. Операции прошли без осложнений в послеоперационном периоде, что стало позитивным сигналом для дальнейших исследований.

Разработчики полагают, что такая практика может существенно повлиять на уровень естественных родов среди женщин, перенесших кесарево, повышая безопасность последующих беременностей.

Уточнения

Ке́сарево сече́ние (лат. Caesarea «цезарев» и sectio «разрез») — хирургическая операция, при которой роды проходят посредством разреза в брюшной полости матери.



Бере́менность — процесс вынашивания плода женщиной в совокупности с происходящими при этом в её организме изменениями.

