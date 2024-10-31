Беременность и мёд: что важно знать будущим мамам

Мёд — один из немногих продуктов, которые практически не портятся. Он отлично сочетается как с чаем, так и с мясом или сыром и обладает множеством полезных свойств. Однако можно ли будущим мамам включать его в рацион? На этот вопрос отвечает акушер-гинеколог Анастасия Маркова.
Мёд укрепляет иммунитет, помогает в сезон ОРВИ, является натуральным антидепрессантом и содержит витамины. Его используют для заживления ран и предотвращения старения, он снижает уровень глюкозы в крови и препятствует отложению холестерина. А британские ученые подтвердили то, что всем известно с детства: мёд помогает избавиться от кашля. Казалось бы, идеальный продукт для беременных, но не всё так просто.
Акушер-гинеколог Анастасия Маркова, поясняет, что мёд действительно полезен и может стать отличной заменой рафинированному сахару. Однако будущие мамы часто боятся употреблять его из-за возможных аллергических реакций.
Здесь важно понимать, что аллергеном является не сам мёд, а содержащаяся в нём пыльца. Даже небольшие её следы могут вызвать симптомы, схожие с поллинозом: кашель, чихание, слезотечение, насморк, а в редких случаях и отёк.
По словам Марковой, более безопасным для беременных является промышленный мёд, из которого пыльца полностью удалена. Кроме того, стоит учитывать личный аллергоанамнез: если раньше на мёд реакций не было, его можно употреблять в небольших количествах.
Каждая беременность индивидуальна, поэтому в ряде случаев врач может рекомендовать мёд в качестве замены сахара. Однако будущим мамам с гестационным сахарным диабетом или значительным увеличением веса от употребления мёда лучше воздержаться.
Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми. Натуральный пчелиный мёд представляет собой частично переработанный в зобе медоносной пчелы (Apis mellifera) нектар, либо сахаристые выделения некоторых растений (медвяная роса), или некоторых, питающихся соками растений, насекомых (падь).
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