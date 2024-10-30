Как неправильное ношение линз может навредить вашему зрению

2:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Контактные линзы часто считаются более удобным средством коррекции зрения, чем очки. Их невозможно случайно забыть в транспорте, потерять дома или сломать, случайно сев на них.

Фото: commons.wikimedia.org by איתן טל, CC BY 3.0

Однако у линз есть и недостатки: многим сложно снимать и надевать их, из-за чего некоторые люди оставляют линзы на ночь, что может быть вредно. Врачи настоятельно рекомендуют снимать линзы на время сна, даже если производитель допускает длительное ношение.

Какие бывают линзы

Существуют различные виды линз, которые отличаются по материалу, размерам, расположению на глазном яблоке и сроку ношения. По сроку использования линзы делятся на однодневные, линзы частой замены (на 1-2 недели), линзы плановой замены (на 1-3 месяца) и традиционные (на срок до 6-12 месяцев). Также они различаются по режиму ношения:

Дневные линзы — для ношения 8-12 часов во время бодрствования.

— для ношения 8-12 часов во время бодрствования. Линзы гибкого ношения — можно носить до 16 часов.

— можно носить до 16 часов. Линзы пролонгированного ношения — до 6 суток, включая ночное время.

— до 6 суток, включая ночное время. Линзы непрерывного ношения — до 30 суток, включая сон.

Почему не стоит спать в линзах

Роговица глаза нуждается в кислороде, который она получает извне. Линзы, даже изготовленные из современных дышащих материалов, препятствуют поступлению кислорода в достаточном объёме, особенно при длительном ношении или во время сна, когда доступ кислорода дополнительно ограничивается.

Недостаток кислорода вызывает гипоксию роговицы, которая может привести к синдрому сухого глаза, отеку роговицы, повреждению и отмиранию клеток, а также повышает риск инфекций. В тяжёлых случаях инфекции могут даже повредить зрение, поэтому врачи советуют снимать линзы перед сном, даже если они предназначены для длительного ношения.

Какие линзы можно носить ночью

Ортокератологические линзы — особый тип линз, предназначенный для ношения только ночью. Их надевают перед сном, и они воздействуют на роговицу, корректируя её форму. После снятия этих линз зрение улучшается на весь день.

Врач-офтальмолог Полина Аситинская, специалист Минобрнауки, поясняет, что этот метод подходит для временной коррекции близорукости и астигматизма, особенно у детей и подростков.

Уточнения

Контактные линзы— линзы, которые надеваются непосредственно на роговицу глаза. Чаще всего они используются с целью коррекции нарушений зрения: близорукости (миопии), дальнозоркости (гиперметропии), астигматизма и пресбиопии.

