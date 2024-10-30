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Малышева предупреждает: жир на животе как новый эндокринный орган

1:49
Здоровье

Врачи всё больше обращают внимание на опасность абдоминального ожирения — жира, который накапливается на талии. Этот вид жира связан с высоким риском ряда заболеваний и 12 видов рака. На телепередаче "Жить здорово!" Елена Малышева и её коллеги обсудили новую методику измерения жира на животе, известную как индекс округлости.

Малышева предупреждает: жир на животе как новый эндокринный орган
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, PDM

Этот индекс фокусируется на обхвате талии, который не должен превышать 80 см у женщин и 94 см у мужчин, поскольку именно здесь скапливается висцеральный жир — один из самых опасных.

"Это метаболически активный жир, который вырабатывает биологически активные вещества, влияющие на организм", — отметил кардиолог Герман Гандельман.

Малышева также подчеркнула, что этот вид жира действует как эндокринный орган, тогда как жир на бедрах менее опасен.

Особенность висцерального жира в том, что он обволакивает внутренние органы и выделяет вещества, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также способствующие воспалениям и атеросклерозу.

По словам врачей, этот жир провоцирует ряд болезней, включая инсульт, инфаркт, деменцию, сердечную недостаточность, заболевания лёгких и жировую болезнь печени. Кроме того, он способствует развитию 12 видов рака, включая рак пищевода, почек, молочной железы и других органов.

"Висцеральный жир буквально выделяет канцерогены, способствующие раку", — уточнила Малышева.

Чем выше индекс округлости, тем серьёзнее риски для здоровья. Врачи подчеркивают, что важно контролировать состояние талии и при необходимости снижать вес.

Уточнения

Ожире́ние (лат. adipositas — «ожирение» и obesitas — «полнота, тучность, откормленность») — результат формирования чрезмерных жировых отложений, которые могут наносить вред здоровью. У взрослых людей ожирению соответствует индекс массы тела (ИМТ), больший или равный 30.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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