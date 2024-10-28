Бесконтрольный приём некоторых витаминов может привести к камням в почках и онкологии

2:24 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Витамины — это органические вещества, которые необходимы для нормального функционирования организма. Они поступают в организм с пищей, но иногда их количество может быть недостаточным. В таких случаях на помощь приходят специальные добавки.

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Однако, принимая их, нужно быть осторожным, так как избыток витаминов может вызвать проблемы со здоровьем. Об этом предупредил врач высшей категории Александр Горячев в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Витамин А: Витамин А — мощный антиоксидант, который не только поддерживает зрение, но и способствует здоровью костей, зубов и кожи. Однако его избыток может привести к развитию онкологических заболеваний и хрупкости костей. Витамин D: Витамин D участвует в обмене кальция, помогая ему усваиваться и укреплять костную ткань. Но его избыток может вызвать гиперкальциемию — состояние, при котором уровень кальция в крови становится слишком высоким. Витамин Е: Витамин Е — мощный иммуностимулятор, который защищает от сердечно-сосудистых заболеваний и воспалений. Однако его избыток может нарушить работу тромбоцитов, что особенно опасно для людей, принимающих препараты, разжижающие кровь, и для тех, кто страдает заболеваниями печени. Витамин С: Витамин С не только укрепляет иммунитет, но и участвует в синтезе коллагена и серотонина — гормонов, отвечающих за хорошее настроение. Однако его избыток может вызвать проблемы с желудочно-кишечным трактом. Фолиевая кислота (витамин В9): Фолиевая кислота играет важную роль в формировании новых клеток и особенно полезна для беременных женщин. Но её избыток может привести к росту раковых опухолей. Витамин В6: Витамин В6 не только снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, но и участвует в синтезе серотонина, что положительно влияет на когнитивные функции и иммунитет. Однако его избыток может повредить нервы, вызвать боли в костях, слабость в мышцах и нарушения походки.

Важно помнить, что приём витаминов следует осуществлять под контролем врача, чтобы избежать возможных негативных последствий.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

