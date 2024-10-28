Кардиолог рассказала, какие опасные заболевания развиваются при недостатке сна

1:54 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недосыпание может привести к опасным заболеваниям, предупреждает врач-кардиолог Наталия Золотарёва. Медленные фазы сна отвечают за восстановление физических сил организма, секрецию гормонов, расслабление мышц и снижение артериального давления. Во время быстрого сна мозг обрабатывает информацию и формирует долгосрочную память.

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При недостатке сна нарушается обмен веществ и эндокринные функции, что ведёт к повышению артериального давления и увеличению уровня цитокинов, способствующих воспалению. Это повышает риск развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, нарушений выработки гормонов грелина и лептина, а также метаболического синдрома.

Золотарёва отмечает, что одной из причин недосыпания может быть сонное апноэ — храп с остановками дыхания, делающий отдых прерывистым и некачественным.

"Во время каждой остановки дыхания происходит мощный выброс адреналина, что приводит к ряду заболеваний, таких как артериальная гипертензия. Возможно развитие мерцательной аритмии или учащение ее приступов, развитие инфарктов и инсультов", — предупредила врач в разговоре со "Спорт-Экспрессом".

Для улучшения качества сна и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний кардиолог рекомендует избегать употребления алкоголя и кофеина перед сном, ограничить курение, завершать последний приём пищи за 2-2,5 часа до сна, отказаться от просмотра новостей и использования гаджетов за два часа до отдыха. Также важно поддерживать прохладную температуру в спальне, использовать увлажнитель воздуха осенью и зимой и регулярно проходить осмотры у кардиолога при наличии хронических проблем со сном.

Уточнения

Деприва́ция сна — недостаток или полное отсутствие сна.



Сон (лат. somnus) — периодически возникающее физиологическое состояние, противоположное состоянию бодрствования.

