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Сомнологи рассказали, чем чревата работа в ночные смены

3:49
Здоровье

Труд в ночное время — это необходимость для многих профессий, от медицинских работников до охранников. Однако учёные и врачи предупреждают о потенциальных негативных последствиях для здоровья, таких как нарушения сна, хроническая усталость и проблемы с пищеварением.

Сомнологи рассказали, чем чревата работа в ночные смены
Фото: Wayback Machine Gallery by chuttersnap, PDM

Специалисты Ирина Завалко, невролог и сомнолог, кандидат медицинских наук, и Владимир Дорохов, доктор биологических наук и заведующий лабораторией нейробиологии сна и бодрствования в Институте высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН, рассказали изданию Ньюсинфо о том, как минимизировать риски, работая по ночам.

Владимир Дорохов отметил, что почти все системы, связанные со сном, особенно сердечно-сосудистая система и системы, отвечающие за внимание днём, могут быть подвержены негативному воздействию у работников, занятых в ночные смены.

Ирина Завалко напомнила о десинхронозе — состоянии, при котором человек не синхронизирован с биологическими часами. По её словам, это может привести к проблемам со сном и работоспособностью, снижению производительности, ошибкам.

"А в долгосрочной перспективе это все сказывается через эндокринную систему, через регуляцию биохимических процессов, в первую очередь на обмене веществ и на сердечно-сосудистой системе. Дальше уже могут полезть различные заболевания, и иммунная система тоже может сбиваться", — пояснила Завалко.

Эксперты подчеркнули, что особенно в этом случае страдает внимание, память и способность переключаться между состояниями.

Ирина Завалко отметила, что психическое здоровье также может пострадать, поскольку человек будет прилагать усилия, чтобы оставаться бодрым и работать в неподходящее время. Это может привести к снижению эмоционального состояния, увеличению риска депрессии и тревоги.

Владимир Дорохов сообщил, что способность трудиться ночью зависит от готовности человека. Обычно люди, которые лучше всего подходят для ночной работы, — это "совы".

Эксперты подчеркнули важность правильной организации графика: последовательности смен, чередования ночных и дневных смен раз в месяц, принятия решения о сне после ночной смены и продуманного питания.

"Работодатель должен продумать порядок чередования смен. Они должны идти последовательно — утренняя, вечерняя, ночная, а не в обратном порядке. Кроме того, человек не должен работать только ночные смены на протяжении одной недели, а затем резко переходить на дневной режим. Если смены чередуются, то лучше, чтобы это происходило хотя бы раз в месяц", — пояснила специалист.

Владимир Дорохов считает, что чередование смен — это худший вариант, и лучше не работать в таком режиме. Лучше всего, по его словам, выбрать или только дневные, или только ночные смены.

Эксперты сошлись во мнении, что в пожилом возрасте работать по ночам очень нежелательно, трудиться в таком режиме могут люди до 40-50 лет.

Ирина Завалко добавила, что в большинстве стран люди старше 65 лет уже не работают в таком режиме.

Эксперт отметила, что труд ночью может быть опасен для людей, склонных к бессоннице, и тех, у кого жёсткие циркадные ритмы, кому тяжело даются любые изменения в графике сна и питания.

Ирина Завалко добавила, что люди, которые долго работают в ночные смены, могут стать более устойчивыми, но это скорее связано с отбором более устойчивых людей, а не с адаптацией к такому режиму труда и отдыха.

Уточнения

Сомноло́гия (от лат. somnus — сон и греч. λόγος — учение) — раздел медицины и нейробиологии, посвящённый исследованиям сна, расстройств сна, их лечению и влиянию на здоровье человека.

Ночь — промежуток времени от захода Солнца вечером до его восхода утром. 

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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