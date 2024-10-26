Повторное кипячение воды: мифы, риски и советы по безопасному использованию

3:09 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Повторное кипячение воды — привычная практика в быту, однако ученые предупреждают: каждый новый нагрев вызывает изменения в составе воды, что может повлиять на здоровье.

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Как кипячение меняет воду на молекулярном уровне

Первичное кипячение эффективно удаляет растворённые газы и уничтожает большинство микроорганизмов. Однако при каждом последующем кипячении в воде усиливается концентрация различных веществ, изначально присутствующих в водопроводной воде.

Рост концентрации минералов

При кипячении вода испаряется, оставляя минералы, такие как кальций и магний, в чайнике. Повторное нагревание увеличивает их концентрацию, что может негативно сказаться на работе почек и других органов.

Появление вредных соединений

При многократном кипячении могут образовываться опасные соединения. Например, нитраты, содержащиеся в воде, могут превращаться в нитриты. Хлор, используемый для обеззараживания, образует токсичные хлорорганические соединения, которые не всегда безопасны.

Качество напитков и вкусовые изменения

Чай и кофе, приготовленные на воде, многократно подвергшейся кипячению, теряют вкус и приобретают неприятный привкус. Минеральные изменения в воде влияют на экстракцию вкусовых и ароматических веществ из кофе и чая. Профессиональные бариста рекомендуют использовать свежекипячёную воду для сохранения вкуса напитков.

Накипь и её влияние на здоровье

Повторное кипячение ускоряет образование накипи на стенках чайника. Частицы накипи, которые могут попадать в напиток, содержат соли жёсткости и разные примеси, способные вызвать проблемы с пищеварением и провоцировать камни в почках.

Структура и усвояемость воды

Исследования показывают, что при многократном нагревании меняется структура воды: кластеры молекул перестраиваются, что может снижать её биологическую ценность и усвояемость организмом.

Энергоэффективность и рациональное использование ресурсов

Повторное кипячение — это лишние затраты энергии. Нагрев остывшей воды требует дополнительных энергозатрат, увеличивая расход электроэнергии или газа. Рациональное использование предполагает нагрев точного объёма свежей воды, необходимого для конкретного случая.

Как правильно использовать воду

Чтобы избежать многократного кипячения, рекомендуется кипятить столько воды, сколько нужно в данный момент. Современные чайники имеют шкалу, позволяющую отмерить точное количество. Остывшую воду можно использовать для полива растений или других хозяйственных нужд.

Альтернативные способы очистки воды

Сегодня можно очистить воду без кипячения, используя фильтры, системы обратного осмоса или ультрафиолетовую стерилизацию. Регулярное обслуживание этих систем обеспечит качественную и безопасную питьевую воду.

Уточнения

Кипе́ние - процесс интенсивного парообразования, который происходит в жидкости как на свободной её поверхности, так и внутри её структуры.

