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Суп или суп-пюре: какой выбрать для здоровья и фигуры

1:46
Здоровье

Супы-пюре стали популярной частью нашего рациона, но у многих остаются вопросы о том, насколько они полезны и питательны. Давайте сравним суп-пюре с обычным супом, чтобы понять, какой из них более сытный и содержит больше витаминов, а также разберёмся с ограничениями в их употреблении.

Суп или суп-пюре: какой выбрать для здоровья и фигуры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Польза и особенности супов-пюре

Супы-пюре легко усваиваются и подходят людям с проблемами зубов или нарушениями работы ЖКТ. Однако, при переработке овощей теряется часть клетчатки, что снижает питательную ценность блюда.

Кроме того, суп-пюре, хотя и содержит больше калорий, чем обычный суп, менее сытен. Это связано с тем, что при употреблении пюреобразных блюд мы не жуем пищу, а значит, не вырабатываются необходимые пищеварительные ферменты. Дополнительные калории могут добавлять такие ингредиенты, как картофель, сливки и масло, создавая нежную текстуру, но увеличивая калорийность. Обычный суп тоже может быть калорийным, если готовится на жирном бульоне.

Когда лучше отказаться от супов-пюре

Супы-пюре не рекомендуется людям с ожирением и тем, кто стремится снизить вес. Также не подходят они при непереносимости лактозы, так как сливки и молоко могут вызывать дискомфорт в желудке. Людям с диабетом стоит избегать супов-пюре из крахмалистых овощей, таких как картофель, и выбирать блюда из брокколи или цветной капусты.

Тем, кто склонен к запорам, лучше отдавать предпочтение блюдам с высоким содержанием клетчатки, поскольку в супах-пюре её содержание меньше, что может усилить проблему.

Уточнения

Пищевари́тельный или желу́дочно-кише́чный тракт (ЖКТ) — система органов у человека, предназначенная для переработки и извлечения из пищи питательных веществ, всасывания их в кровь и лимфу и выделения из организма непереваренных остатков.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Специалист Игнатова Ольга
Занимается ведением пациентов с дистальной полинейропатией, синдромом диабетической стопы, лечением ожирения, остеопороза, эндокринных причин бесплодия у женщин и мужчин
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