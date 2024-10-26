Как тёмные круги под глазами сигнализируют о здоровье организма

3:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тёмные круги под глазами — это не только косметическая проблема, но и сигнал организма о возможных внутренних нарушениях. Внимательное отношение к таким изменениям помогает вовремя выявить нехватку важных веществ и предотвратить развитие серьёзных заболеваний.

Фото: Pixabay by Alexis, PDM

Основные причины появления темных кругов и способы их устранения

1. Недостаток железа

Дефицит железа — одна из наиболее распространённых причин появления синяков под глазами. При нехватке этого минерала ухудшается кровообращение, кожа становится бледной, и сквозь неё начинают просвечивать сосуды. Устранить дефицит железа помогут мясо, бобовые и гречка.

2. Нехватка витамина К

Витамин К важен для свёртывания крови, и при его дефиците мелкие сосуды становятся хрупкими, что приводит к образованию синяков под глазами. Этот витамин можно найти в зелёных листовых овощах, брокколи и цветной капусте.

3. Дефицит витамина С

Аскорбиновая кислота укрепляет стенки сосудов и участвует в синтезе коллагена. При недостатке витамина С капилляры становятся ломкими, что приводит к появлению темных кругов. Цитрусовые, киви и болгарский перец помогут восполнить запас аскорбиновой кислоты.

4. Недостаток витамина B12

Дефицит витамина B12 сказывается на кроветворении и микроциркуляции. Часто его нехватка сопровождается общей бледностью и усталостью. Витамин B12 содержится преимущественно в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе и молочных продуктах.

5. Нехватка витамина D

Недостаток витамина D делает кожу тонкой и прозрачной, из-за чего сосуды становятся более заметными. Основной источник этого витамина — солнечный свет, а также жирная рыба и яичные желтки.

6. Дефицит цинка

Цинк отвечает за регенерацию тканей и поддержку иммунитета. Недостаток цинка снижает эластичность кожи, делая темные круги более выраженными. Морепродукты, тыквенные семечки и орехи помогут восполнить его нехватку.

7. Проблемы с магнием

Магний важен для нормального кровообращения и работы нервной системы. Недостаток магния приводит к проблемам со сном, усталости и образованию темных кругов. Бананы, орехи и тёмный шоколад помогут восполнить его запас.

8. Обезвоживание

Недостаточное потребление воды приводит к застою крови в венах, что усиливает проблему тёмных кругов. Регулярное потребление достаточного количества чистой воды поможет улучшить состояние кожи.

9. Нарушение кровообращения

Застой крови в венозной системе лица часто становится причиной темных кругов. Улучшить кровообращение помогут физические упражнения, контрастный душ и массаж лица.

10. Недостаток полиненасыщенных жирных кислот

Омега-3 и омега-6 необходимы для здоровья кожи и сосудов. При их дефиците кожа становится тонкой и уязвимой. Эти полезные жиры можно найти в рыбе, льняном масле и грецких орехах.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita "жизнь" + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

