Полезные перекусы на ночь: что можно съесть без вреда для фигуры

Многие знают, что ночные перекусы не приветствуются, однако удержаться от них удается не всегда. Чтобы не рисковать здоровьем и фигурой, лучше знать продукты, которые можно смело употребить перед сном.
Чем можно себя побаловать?
1. Творог
Небольшая порция творога без сахара и сметаны не нанесёт вреда организму и фигуре. А для вкуса можно добавить немного ягод — такой перекус будет полезным и лёгким.
2. Тофу
Тофу — отличный выбор для вечернего перекуса. Это диетический продукт, который быстро утоляет голод и при этом не содержит много калорий.
3. Порция рыбы
Приготовленная на пару или запечённая рыба — подходящий вариант для позднего ужина. Однако стоит ограничиться порцией до 100 граммов, чтобы перекус остался лёгким.
4. Молоко
Стакан молока не только справится с чувством голода, но и улучшит качество сна, помогая быстрее расслабиться.
5. Птица
Отварная индейка или курица также подойдут для перекуса перед сном. Старайтесь ограничить порцию до 100 граммов, чтобы не перегрузить организм.
Дие́та (греч. δίαιτα - образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis - расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.