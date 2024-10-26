В чём секрет пользы томатного сока и как его лучше употреблять

2:51 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Томатный сок не только вкусен, но и богат полезными веществами. Он содержит серотонин, известный как "гормон счастья", и множество витаминов и минералов, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Фото: pixabay.com by PublicDomainPictures-14, PDM

Польза томатного сока

Лучше всего употреблять свежевыжатый томатный сок — в нём содержится больше полезных компонентов. Этот напиток богат витаминами группы В, а также минералами: калием, магнием, фосфором, медью, цинком и железом. Важным элементом состава является бета-каротин, который придаёт соку красный оттенок и служит провитамином для витамина A. Нецикличный изомер бета-каротина — ликопин, предотвращает развитие раковых заболеваний и других патологий.

Некоторые источники рекомендуют быть осторожными с витамином К, содержащимся в помидорах, при наличии нарушений свёртываемости крови, таких как гемофилия. Этот витамин способствует укреплению костей и улучшению свертываемости крови.

Томатный сок низкокалориен (всего 17 ккал на 100 мл) и содержит много воды, благодаря чему дарит длительное чувство сытости. Для женщин это отличный продукт для поддержания красоты, поскольку он подтягивает кожу и улучшает цвет лица за счёт коллагена, производимого при участии витамина B7 (биотина). Для мужчин он полезен тем, что благодаря витамину B6 помогает повысить либидо.

Различия между свежевыжатым и восстановленным соком

Свежевыжатый сок содержит больше витаминов A и C, тогда как восстановленный, который чаще встречается в магазинах, подвергается множественным обработкам и может включать консерванты. Этот тип сока дольше хранится, но имеет меньше полезных свойств.

Как выбрать сок

Для максимальной пользы выбирайте томатный сок, изготовленный летом или осенью. Такие соки содержат меньше консервантов по сравнению с произведёнными зимой и весной.

Когда стоит отказаться от томатного сока

Томатный сок не рекомендуется при некоторых заболеваниях и состояниях: панкреатите, холецистите, гепатите, подагре, циррозе печени, повышенном гемоглобине, а также при аллергии на растительные пигменты и во время грудного вскармливания, если у ребёнка аллергическая реакция.

Возможные побочные эффекты при злоупотреблении

Чрезмерное потребление томатного сока может вызвать гастрит, камни в почках, изжогу, диарею и приступы тошноты. Людям с диабетом не стоит превышать дозу в 200 мл в день — томатный сок способствует регуляции уровня глюкозы.

Уточнения

Томатный сок - сок, полученный из томатов (помидоров).

