Волосы как из салона: секреты домашнего ухода с маслами

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ухоженные волосы — это неотъемлемая часть стиля и внешнего вида здорового человека. Но часто мы сталкиваемся с такими проблемами, как сухость, тусклый цвет и медленный рост волос. Какие эффективные средства помогут улучшить состояние шевелюры?

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Эфирные масла

Эфирные масла — это настоящий концентрат питательных веществ, которые могут преобразить волосы уже за месяц. Достаточно добавить 2-3 капли в шампунь, маску или кондиционер перед применением. Лучшими для волос считаются масла цитрусовых, пачули, сандала, ромашки, розмарина и лаванды. Регулярное использование укрепит волосы, добавит блеска и улучшит их структуру.

Масло ши

Желаете эффект ламинирования без лишних затрат? Попробуйте масло ши в качестве маски для волос. Оно питает и восстанавливает их, создавая гладкость и здоровое сияние уже после первого применения.

Масло жожоба

Масло жожоба — ещё одно универсальное средство для ухода. Оно помогает ускорить рост волос, устраняет ломкость и сухость, добавляет природное сияние и укрепляет структуру. Волосы преображаются буквально на глазах, становясь сильными и красивыми.

Уточнения

Эфи́рные масла - маслянистые, нерастворимые в воде жидкости, содержащие летучие биохимические соединения растений с характерным сильным запахом и вкусом.

