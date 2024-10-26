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Когда сахар прячется в привычных продуктах и как это влияет на нас

3:20
Здоровье

Сахар в наши дни окружает нас повсюду, и это не только привычные сладости, но и самые безобидные на вид продукты. Разобраться, как он влияет на организм и распознать его избыток в питании, может быть непросто, но для здоровья это критически важно.

Когда сахар прячется в привычных продуктах и как это влияет на нас
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Признаки избытка сахара в рационе

1. Энергетические качели

Скачки настроения и резкие изменения уровня энергии могут быть тревожными сигналами избыточного потребления сахара. После порции сладкого ощущается прилив сил, но вскоре наступает упадок — такие "американские горки" говорят о нестабильном уровне глюкозы в крови.

2. Постоянное чувство голода

Парадоксально, но сахар заставляет нас чаще испытывать голод. Сладкие продукты провоцируют резкий скачок инсулина и такое же стремительное падение сахара в крови, в результате чего организм снова просит еды.

3. Проблемы с кожей

Чрезмерное употребление сахара может негативно сказаться на коже. Появление акне, ранних морщин или сухости может быть связано с воспалительными процессами, запускаемыми сахаром.

4. Лишний вес

Неприятный спутник любви к сладкому — это лишние килограммы. Сладкие продукты дают много калорий, но не обеспечивают чувство сытости, заставляя нас съедать больше.

5. Нарушения сна

Кажется, что сахар и сон не связаны, но на самом деле избыточное потребление сладкого увеличивает вероятность бессонницы и тревожного сна. Скачки глюкозы мешают организму расслабиться и достичь полноценного глубокого сна.

6. Ослабление иммунитета

Частые простуды могут быть связаны с ослаблением защитных функций организма. Сахар снижает способность иммунной системы бороться с вирусами и бактериями, увеличивая подверженность инфекциям.

7. Проблемы с зубами

Частый кариес и заболевания ротовой полости — ещё один тревожный признак. Сахар служит пищей для бактерий, которые выделяют кислоту и разрушают эмаль зубов.

8. Затуманенное мышление

Ощущение "сахарного тумана", трудности с концентрацией — это ещё один сигнал. Резкие колебания уровня глюкозы негативно влияют на когнитивные функции.

9. Постоянная жажда

Чрезмерное потребление сахара повышает потребность организма в воде, так как он стремится "смыть" излишки глюкозы.

Как уменьшить количество сахара

Постепенно снизить потребление сахара можно простыми шагами: заменить сладкие напитки на воду или чай, вместо конфет предпочесть фрукты, а белый хлеб — цельнозерновыми продуктами. Необходимо внимательно изучать состав продуктов, чтобы выявить скрытые источники сахара, ведь он содержится даже в соусах, йогуртах, сухофруктах и завтраках.

Осознанный подход к питанию

Важно понимать свои истинные причины тяги к сладкому. Часто дело не в голоде, а в привычке "заедать" скуку или стресс. Этот подход поможет избежать ненужного сахара и укрепить общее здоровье.

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент 2-го курса университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Специалист Балюра Елена
Доктор ведет прием врача уролога-андролога (лечение простатита, инфекционных заболеваний мочеполовой системы, почек, мочекаменной болезни) и прием врача-дерматовенеролога (лечение ЗППП, кожных и венерических заболеваний, дерматитов и т.д)
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