Хотите выглядеть моложе? Вот 5 простых лайфхаков, которые помогут вам сохранить молодость и свежесть:
Приподнятая подушка помогает предотвратить скопление жидкости в области нижних век. Это снижает вероятность появления мешков под глазами, которые могут прибавлять возраст. Просто подложите под голову еще одну подушку, и утром ваш взгляд будет более свежим.
Сброс лишнего веса действительно омолаживает, но визуальный эффект можно создать и за счет выбора одежды. Монохромные наряды и темные оттенки стройнят, а яркие цвета ассоциируются с молодостью.
Руки часто выдают возраст. Делайте гигиенический маникюр, даже без покрытия, и регулярно увлажняйте кожу кремом и маслом для кутикулы, чтобы поддерживать их мягкость и здоровый вид.
Крем с SPF — обязательное средство для замедления старения кожи. Он предотвращает морщины и снижает риск рака кожи, сохраняя молодость вашей кожи.
Белоснежная улыбка — символ молодости и здоровья. Чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью, сокращайте употребление кофе, избегайте курения и регулярно посещайте стоматолога для профилактики.
Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.