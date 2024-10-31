Уход за кожей, зубами и одежда: что помогает выглядеть моложе

Похудейте визуально: секреты, которые омолодят вас

1:32 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Хотите выглядеть моложе? Вот 5 простых лайфхаков, которые помогут вам сохранить молодость и свежесть:

Фото: www.pexels.com by Sam Lion, PDM

1. Сон на двух подушках

Приподнятая подушка помогает предотвратить скопление жидкости в области нижних век. Это снижает вероятность появления мешков под глазами, которые могут прибавлять возраст. Просто подложите под голову еще одну подушку, и утром ваш взгляд будет более свежим.

2. Похудение или правильный выбор одежды

Сброс лишнего веса действительно омолаживает, но визуальный эффект можно создать и за счет выбора одежды. Монохромные наряды и темные оттенки стройнят, а яркие цвета ассоциируются с молодостью.

3. Уход за руками

Руки часто выдают возраст. Делайте гигиенический маникюр, даже без покрытия, и регулярно увлажняйте кожу кремом и маслом для кутикулы, чтобы поддерживать их мягкость и здоровый вид.

4. Солнцезащитный крем

Крем с SPF — обязательное средство для замедления старения кожи. Он предотвращает морщины и снижает риск рака кожи, сохраняя молодость вашей кожи.

5. Уход за зубами

Белоснежная улыбка — символ молодости и здоровья. Чистите зубы дважды в день, пользуйтесь зубной нитью, сокращайте употребление кофе, избегайте курения и регулярно посещайте стоматолога для профилактики.

Уточнения

Ко́жа - наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

