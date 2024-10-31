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Продукты, которые помогут справиться со стрессом

Питание для души: продукты, которые защищают от стресса
1:15
Здоровье

Современный ритм жизни делает стресс неизбежной частью нашего существования. Поэтому вместо попыток полностью избавиться от него, лучше научиться поддерживать свою нервную систему с помощью правильного питания.

Не все знают, что продукты могут помочь легче переживать непростые дни и эффективно снижать уровень стресса. Продукты, которые поддержат нервную систему:

Горький шоколад

Этот популярный продукт полезен не только для нервной системы, но и для общего состояния организма. Горький шоколад помогает быстро снять напряжение и справиться с негативными эмоциями, поднимая настроение. Важно помнить, что его стоит есть умеренно, поскольку он довольно калориен.

Миндаль

Орехи в целом богаты витаминами группы B, которые поддерживают организм в борьбе с последствиями стресса. Но миндаль особенно выделяется своими полезными свойствами и считается наиболее эффективным.

Бананы

Этот тропический фрукт известен своим положительным влиянием на нервную систему: он помогает снизить уровень тревожности, справиться с депрессией и улучшить качество сна. Бананы особенно полезно есть вечером.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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