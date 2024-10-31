Продукты, которые помогут справиться со стрессом

Питание для души: продукты, которые защищают от стресса

1:15 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Современный ритм жизни делает стресс неизбежной частью нашего существования. Поэтому вместо попыток полностью избавиться от него, лучше научиться поддерживать свою нервную систему с помощью правильного питания.

Не все знают, что продукты могут помочь легче переживать непростые дни и эффективно снижать уровень стресса. Продукты, которые поддержат нервную систему:

Горький шоколад

Этот популярный продукт полезен не только для нервной системы, но и для общего состояния организма. Горький шоколад помогает быстро снять напряжение и справиться с негативными эмоциями, поднимая настроение. Важно помнить, что его стоит есть умеренно, поскольку он довольно калориен.

Миндаль

Орехи в целом богаты витаминами группы B, которые поддерживают организм в борьбе с последствиями стресса. Но миндаль особенно выделяется своими полезными свойствами и считается наиболее эффективным.

Бананы

Этот тропический фрукт известен своим положительным влиянием на нервную систему: он помогает снизить уровень тревожности, справиться с депрессией и улучшить качество сна. Бананы особенно полезно есть вечером.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

