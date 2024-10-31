Продукты, которые помогут справиться со стрессом

Современный ритм жизни делает стресс неизбежной частью нашего существования. Поэтому вместо попыток полностью избавиться от него, лучше научиться поддерживать свою нервную систему с помощью правильного питания.
Не все знают, что продукты могут помочь легче переживать непростые дни и эффективно снижать уровень стресса. Продукты, которые поддержат нервную систему:
Этот популярный продукт полезен не только для нервной системы, но и для общего состояния организма. Горький шоколад помогает быстро снять напряжение и справиться с негативными эмоциями, поднимая настроение. Важно помнить, что его стоит есть умеренно, поскольку он довольно калориен.
Орехи в целом богаты витаминами группы B, которые поддерживают организм в борьбе с последствиями стресса. Но миндаль особенно выделяется своими полезными свойствами и считается наиболее эффективным.
Этот тропический фрукт известен своим положительным влиянием на нервную систему: он помогает снизить уровень тревожности, справиться с депрессией и улучшить качество сна. Бананы особенно полезно есть вечером.
Здоро́вое пита́ние — питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.
Эксперт по питанию предупреждает: хурму стоит избегать тем, кто подвержен образованию камней в почках и страдает диабетом.