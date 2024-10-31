Недостаток сна и воспалительные заболевания кожи

Недосып и кожа: что делает бессонница с вашей внешностью

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сон — важный процесс для человеческого организма, когда восстанавливаются силы и энергия для нового дня. Но при постоянном недосыпании возникают серьёзные проблемы со здоровьем, особенно с кожей.

Фото: commons.wikimedia.org by Johannes Köhler, CC BY-SA 4.0

Специалист Николай Потекаев рассказал об одном из таких последствий — себорейном дерматите. Это довольно распространённое воспалительное заболевание, которое приводит к раздражению и шелушению кожи, особенно в зонах с большим количеством сальных желёз.

Чаще всего недуг проявляется на лице, затрагивая носогубные складки, зоны роста волос и кожу головы, где он проявляется как сухая себорея — известная многим как перхоть.

Николай Потекаев пояснил, что одной из причин себорейного дерматита является нарушение режима сна. Если человек ложится спать под утро, организм не успевает восстановить иммунную систему, что создаёт благоприятные условия для развития дерматологических проблем.

Кроме недосыпа, важную роль в ухудшении состояния кожи играют такие факторы, как стресс, напряжённый рабочий график, хроническое переутомление и злоупотребление алкоголем.

Уточнения

Дермати́т — воспаление кожи, развивающееся в месте непосредственного действия на неё внешнего физического или химического фактора.

