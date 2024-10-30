Как вернуть блеск и силу волосам: три простых средства

Ухоженные волосы — важная часть образа. Но порой волосы становятся сухими, тусклыми и плохо растут. Чтобы вернуть им здоровый блеск и укрепить их, попробуйте несколько простых секретов ухода.
Эфирные масла — это концентраты питательных веществ, которые могут заметно улучшить состояние волос всего за месяц. Добавляйте 2-3 капли эфирного масла в шампунь, маску или кондиционер перед применением. Подходящие масла для волос: цитрусовые, пачули, сандал, ромашка, розмарин и лаванда.
Масло ши идеально для создания эффекта ламинирования в домашних условиях. Наносите его как маску для волос, и результат будет заметен уже после первого применения. Волосы становятся гладкими и блестящими.
Масло жожоба обладает мощным оздоравливающим эффектом, устраняя ломкость и сухость волос. Оно способствует росту волос, делая их более крепкими, сияющими и красивыми.
Жожоба́ - вид ветвистых вечнозелёных кустарников, в диком виде встречающихся в североамериканских пустынях и чапарале.
Волосяно́й фолли́кул - динамичный орган, находящийся в дермальном слое кожи млекопитающего и состоящий из 20 различных типов клеток с различными функциями.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.