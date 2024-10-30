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Как вернуть блеск и силу волосам: три простых средства

Блеск и здоровье волос: как улучшить состояние прядей
1:14
Здоровье

Ухоженные волосы — важная часть образа. Но порой волосы становятся сухими, тусклыми и плохо растут. Чтобы вернуть им здоровый блеск и укрепить их, попробуйте несколько простых секретов ухода.

Блеск и здоровье волос: как улучшить состояние прядей
Фото: Freepik by svetlanasokolova, PDM

Как улучшить состояние волос:

1. Эфирные масла

Эфирные масла — это концентраты питательных веществ, которые могут заметно улучшить состояние волос всего за месяц. Добавляйте 2-3 капли эфирного масла в шампунь, маску или кондиционер перед применением. Подходящие масла для волос: цитрусовые, пачули, сандал, ромашка, розмарин и лаванда.

2. Масло ши

Масло ши идеально для создания эффекта ламинирования в домашних условиях. Наносите его как маску для волос, и результат будет заметен уже после первого применения. Волосы становятся гладкими и блестящими.

3. Масло жожоба

Масло жожоба обладает мощным оздоравливающим эффектом, устраняя ломкость и сухость волос. Оно способствует росту волос, делая их более крепкими, сияющими и красивыми.

Уточнения

Жожоба́ - вид ветвистых вечнозелёных кустарников, в диком виде встречающихся в североамериканских пустынях и чапарале.

Волосяно́й фолли́кул - динамичный орган, находящийся в дермальном слое кожи млекопитающего и состоящий из 20 различных типов клеток с различными функциями.

Автор Дмитрий Тезнев
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