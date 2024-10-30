Простые способы отрастить густые брови

Большие и густые брови: что поможет их отрастить

1:21 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Отрастить густые и роскошные брови — задача выполнимая, даже если они были сильно выщипаны или пострадали из-за недостаточного ухода. Вот три простых секрета, которые помогут вам вернуть густоту и красоту бровей.

Фото: unsplash.com by Allef Vinicius seteales, PDM

3 секрета для роста идеальных бровей:

1. Питательные масла и сыворотки

Касторовое, кокосовое и масло усьмы помогают ускорить рост волосков, укрепляя их и питая. Также обратите внимание на сыворотки с простагландинами или биопептидами, но гормональные средства используйте только под контролем врача.

2. Здоровое питание

Для крепких и густых бровей включите в рацион продукты, богатые биотином (яйца, орехи, авокадо, бананы, грибы). Витамины А, С и Е, которые содержатся в моркови, шпинате, цитрусовых и миндале, также поддержат здоровье волос. Не забудьте о белке — он важен для роста и регенерации клеток, а содержится в нежирном мясе, рыбе и бобовых.

3. Массаж

Перед нанесением масел или сывороток делайте лёгкий щипковый массаж области бровей в течение 5-7 минут. Это улучшает кровообращение и насыщение клеток кислородом, что ускоряет рост новых волосков.

Уточнения

Бро́вь - дугообразное возвышение кожи над глазницей, имеющее волосяной покров и снабжённое особым мускулом.

