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Храп во сне: как бороться с проблемой и улучшить дыхание

Советы для спокойного сна: как победить храп
1:45
Здоровье

Храп — это не только неудобство, но и серьёзная проблема для здоровья. Во время храпа частично блокируется поступление кислорода, что приводит к кислородному голоданию клеток и может повлиять на мозг, сердце и другие органы. Недостаток кислорода во сне повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, таких как инфаркт и инсульт.

Советы для спокойного сна: как победить храп
Фото: freepik.com by gpointstudio, PDM

Как бороться с храпом: 

1. Ограничьте потребление соли

Чрезмерное употребление соли может провоцировать храп, так как соль приводит к образованию отёков в тканях шеи, сужая дыхательные пути. Вместо соли попробуйте использовать пряные травы, лимонный сок или сушёную морскую капусту для добавления вкуса в блюда.

2. Избегайте вредных привычек

Курение и алкоголь способствуют расслаблению мышц горла, что также может вызвать храп. Ограничение вредных привычек поможет снизить вероятность храпа и улучшить качество сна.

3. Спите на боку

Сон на спине усиливает храп, так как в этом положении язык и мягкие ткани горла могут блокировать дыхательные пути. Попробуйте спать на боку, чтобы снизить риск храпа.

4. Контролируйте вес

Лишний вес может приводить к храпу, так как избыточная масса тела оказывает давление на дыхательные пути. Поддержание здорового веса помогает нормализовать дыхание и уменьшить храп.

5. Принимайте мочегонные средства

Врачи рекомендуют использовать мочегонные препараты для уменьшения отёков и выведения лишней жидкости из организма, что может облегчить дыхание.

Уточнения

Инфа́ркт — омертвление органа или ткани вследствие острого недостатка кровоснабжения.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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