Как погода влияет на здоровье: люди, подверженные метеочувствительности

Почему одни люди чувствительны к погоде, а другие нет

1:29 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Метеочувствительность — это реальная проблема, с которой сталкиваются многие, хотя некоторые в неё не верят. Определённые группы людей особенно подвержены влиянию погодных изменений. Давайте разберём, кто находится в зоне риска.

Фото: Freepik by freepik, PDM

Кто чаще всего страдает от метеочувствительности:

1. Люди с хроническими заболеваниями

Хронические болезни, особенно те, которые связаны с нарушениями кровеносной системы, повышают чувствительность организма к перепадам погоды. Это делает таких людей уязвимыми при резких изменениях температуры и атмосферного давления.

2. Беременные женщины

Женщины в период беременности часто остро реагируют на изменения погоды. Поскольку беременность — сложный процесс, необходимо тщательно следить за состоянием здоровья женщины, особенно при изменениях климата.

3. Люди на специальной терапии

Некоторые виды лечения, такие как гормональная терапия, могут усиливать чувствительность к погодным условиям. Это связано с изменениями, которые лекарства вызывают в организме, делая его более уязвимым.

4. Дети и подростки

Маленькие дети часто восприимчивы к погодным изменениям. Также уязвимы подростки в период пубертата, когда организм перестраивается, и влияние внешних факторов, таких как погода, может быть более заметным.

Уточнения

Кли́мат - многолетний режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик.

