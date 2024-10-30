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Как погода влияет на здоровье: люди, подверженные метеочувствительности

Почему одни люди чувствительны к погоде, а другие нет
1:29
Здоровье

Метеочувствительность — это реальная проблема, с которой сталкиваются многие, хотя некоторые в неё не верят. Определённые группы людей особенно подвержены влиянию погодных изменений. Давайте разберём, кто находится в зоне риска.

Почему одни люди чувствительны к погоде, а другие нет
Фото: Freepik by freepik, PDM

Кто чаще всего страдает от метеочувствительности:

1. Люди с хроническими заболеваниями

Хронические болезни, особенно те, которые связаны с нарушениями кровеносной системы, повышают чувствительность организма к перепадам погоды. Это делает таких людей уязвимыми при резких изменениях температуры и атмосферного давления.

2. Беременные женщины

Женщины в период беременности часто остро реагируют на изменения погоды. Поскольку беременность — сложный процесс, необходимо тщательно следить за состоянием здоровья женщины, особенно при изменениях климата.

3. Люди на специальной терапии

Некоторые виды лечения, такие как гормональная терапия, могут усиливать чувствительность к погодным условиям. Это связано с изменениями, которые лекарства вызывают в организме, делая его более уязвимым.

4. Дети и подростки

Маленькие дети часто восприимчивы к погодным изменениям. Также уязвимы подростки в период пубертата, когда организм перестраивается, и влияние внешних факторов, таких как погода, может быть более заметным.

Уточнения

Кли́мат - многолетний режим погоды. Погода, в отличие от климата — это мгновенное состояние некоторых характеристик.

Автор Дмитрий Тезнев
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