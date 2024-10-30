Почему урчит в животе: 6 причин и что с этим делать

Урчание в животе: что его вызывает и как избежать

1:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Урчание в животе — это естественный процесс, однако порой оно может вызвать дискомфорт или неудобство. Вот несколько причин, почему ваш желудок издаёт такие звуки, и что можно сделать для их устранения.

Фото: Freepik by benzoix, PDM

Основные причины урчания в желудке и кишечнике:

1. Голод

Если желудок давно не получал пищи, он начинает требовать её таким образом, что это становится слышно всем окружающим. Урчание — это способ организма напомнить вам о необходимости поесть.

2. Дисбактериоз кишечника

Нарушение баланса микрофлоры в кишечнике затрудняет пищеварение, что приводит к образованию газов и характерному урчанию.

3. Переедание

При переедании желудок перегружается, что затрудняет его работу и приводит к урчанию. Пища не успевает полноценно перевариться, и появляются неприятные звуки.

4. Пищевая аллергия

Употребление определённых продуктов может вызывать непереносимость или аллергию, что затрудняет пищеварение и вызывает урчание.

5. Спешка во время еды

Если вы едите слишком быстро, в желудок попадает много воздуха, а пища не успевает хорошо пережеваться. Это замедляет процесс переваривания и приводит к урчанию.

6. Хаотичное питание

Частые перекусы или диеты с употреблением одного и того же вида пищи могут привести к нарушению работы желудочно-кишечного тракта. Слишком строгие диеты или злоупотребление определёнными продуктами могут вызывать урчание.

Уточнения

Микрооргани́змы или микро́бы (фр. microbe, от греч. μικρό — маленький и βίος — жизнь) — собирательное название живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы быть видимыми невооружённым глазом. Термин микроб был предложен 26 февраля 1878 года французским филологом Эмилем Литтре по просьбе учёного Шарля-Эммануэля Седийо дать подходящее название микроорганизмам.

