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Как сахар вредит организму: признаки, что вы переедаете сладкое

Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
3:07
Здоровье

Сахар окружает нас повсюду — он содержится не только в сладостях, но и во многих продуктах, которые кажутся безобидными. Если потребление сахара превышает норму, это может негативно сказаться на здоровье. Вот несколько признаков того, что в вашем рационе слишком много сахара.

Сладкий перебор: как узнать, что вы употребляете слишком много сахара
Фото: flickr.com by Denali National Park and Preserve, CC BY-SA 2.0

Признаки избытка сахара в рационе:

1. Скачки энергии и настроения

Резкие перепады уровня энергии и настроения могут указывать на избыток сахара. Эти "американские горки" свидетельствуют о нестабильном уровне глюкозы в крови.

2. Постоянное чувство голода

Чрезмерное употребление сахара может вызывать постоянное ощущение голода. Сладкие продукты быстро усваиваются, вызывая скачок инсулина, после чего уровень сахара резко падает, и организм требует новой порции еды.

3. Проблемы с кожей

Избыток сахара может негативно сказаться на коже, вызывая акне, сухость и преждевременные морщины. Это связано с воспалительными процессами, вызванными сахаром.

4. Набор веса

Сладкие продукты содержат много калорий, но не дают чувства насыщения, что приводит к перееданию и набору веса.

5. Проблемы со сном

Люди, употребляющие много сахара, могут чаще сталкиваться с бессонницей. Скачки уровня глюкозы мешают телу расслабиться и погрузиться в глубокий сон.

6. Частые простуды

Сахар подавляет иммунную систему, снижая способность организма бороться с вирусами и бактериями. Если вы часто болеете, это может быть связано с высоким потреблением сахара.

7. Проблемы с зубами

Кариес и другие болезни ротовой полости могут указывать на избыток сахара, так как бактерии, питающиеся им, выделяют кислоту, разрушающую зубную эмаль.

8. Затуманенное мышление

"Сахарный туман" может приводить к заторможенности и снижению концентрации. Постоянные скачки уровня глюкозы негативно влияют на когнитивные функции.

9. Повышенная жажда

Организму нужна дополнительная жидкость для переработки сахара. Если вы постоянно испытываете жажду, возможно, причиной является избыток сладкого.

Как снизить потребление сахара:

1. Постепенно сокращайте сладкое - начните заменять сладкие напитки на воду или несладкий чай. Фрукты могут заменить конфеты, а цельнозерновые продукты — белый хлеб.

2. Изучайте этикетки - сахар содержится не только в сладостях, но и в йогуртах, соусах и готовых завтраках. Читайте состав продуктов.

3. Осознанный подход к питанию - часто люди едят сладкое не от голода, а от стресса или скуки. Понимание причин тяги к сахару поможет сократить его потребление.

Уточнения

Энергетическая ценность продуктов питания (калорийность) - расчетное количество тепловой энергии, которое вырабатывается организмом человека или животных при усвоении съеденных продуктов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Залесская-Сыч Антонина
Ведущий специалист
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