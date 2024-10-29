Сколько кофеина допустимо в день: советы для любителей кофе

Вопрос о том, сколько чашек кофе можно выпивать ежедневно, чтобы не навредить здоровью, исследовала доктор Ума Найду, преподаватель Гарвардской медицинской школы. Опираясь на данные нескольких исследований, она пришла к выводу, что кофе может быть скорее полезным, чем вредным, если соблюдать несколько простых правил.
По мнению эксперта, безопасное количество кофе — от 2 до 4 чашек в день, что соответствует примерно 400 мг кофеина. Это дозировка, которая обычно не наносит вреда здоровью.
Для приготовления напитка выбирайте только свежемолотые зерна — это улучшает вкус и полезные свойства кофе.
Старайтесь пить кофе без сахара. Если хочется разнообразить вкус, добавьте корицу, горький шоколад или куркуму — это натуральные добавки, которые принесут пользу организму.
Если после чашки кофе у вас появляются нервозность или дискомфорт, подумайте о сокращении потребляемого количества. Важно учитывать индивидуальную реакцию организма на кофеин.
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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