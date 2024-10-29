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Сколько кофеина допустимо в день: советы для любителей кофе

Кофе и здоровье: сколько чашек — безопасный максимум
1:19
Здоровье

Вопрос о том, сколько чашек кофе можно выпивать ежедневно, чтобы не навредить здоровью, исследовала доктор Ума Найду, преподаватель Гарвардской медицинской школы. Опираясь на данные нескольких исследований, она пришла к выводу, что кофе может быть скорее полезным, чем вредным, если соблюдать несколько простых правил.

Кофе и здоровье: сколько чашек — безопасный максимум
Фото: freepik.com is licensed under public domain

По мнению эксперта, безопасное количество кофе — от 2 до 4 чашек в день, что соответствует примерно 400 мг кофеина. Это дозировка, которая обычно не наносит вреда здоровью.

Рекомендации по употреблению кофе:

1. Используйте свежемолотые зерна

Для приготовления напитка выбирайте только свежемолотые зерна — это улучшает вкус и полезные свойства кофе.

2. Избегайте сахара

Старайтесь пить кофе без сахара. Если хочется разнообразить вкус, добавьте корицу, горький шоколад или куркуму — это натуральные добавки, которые принесут пользу организму.

3. Прислушивайтесь к своему организму

Если после чашки кофе у вас появляются нервозность или дискомфорт, подумайте о сокращении потребляемого количества. Важно учитывать индивидуальную реакцию организма на кофеин.

Уточнения

Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Автор Дмитрий Тезнев
Специалист Гончарова Маргарита
Специализируется на психодиагностике и консультировании по поводу психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, аффективных расстройств, невротических расстройств
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