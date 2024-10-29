Чистка лица в домашних условиях: шаг за шагом

Секреты чистки лица дома: эффективные методы для чистой кожи

1:46 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чистка лица помогает удалять излишки загрязнений и ороговевшие клетки, делая кожу гладкой и ухоженной. В результате кожа становится более ровной, воспаления исчезают, а макияж ложится значительно лучше. Для безопасной чистки лица в домашних условиях следуйте этим рекомендациям.

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Как сделать чистку лица в домашних условиях:

1. Подготовьте кожу

Начните с очищения кожи. Снимите макияж, умойтесь тёплой водой с мягким скрабом или эксфолиантом. Нанесите средство на лицо и помассируйте кожу, чтобы удалить загрязнения.

2. Раскройте поры

Кипятите воду и добавьте несколько капель эфирного масла, например, ромашки или мяты. Наклонитесь над паром, набросив полотенце на голову, чтобы пар согревал лицо, но не обжигал. Проведите 7-10 минут над паром, чтобы раскрыть поры.

3. Очистите поры

Для удаления комедонов используйте ложку Уно или петлю. Дезинфицируйте инструмент и руки хлоргексидином. Расположите инструмент так, чтобы пора оказалась точно в центре отверстия, и осторожно надавливайте. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить кожу. Также можно работать пальцами через стерильную салфетку, но если сальная пробка не поддаётся, не давите сильно — лучше перейти к следующей поре.

4. Закройте поры

После чистки протрите лицо хлоргексидином или спиртосодержащим тоником для сужения пор. Также можно использовать маску для сужения пор, например, альгинатную или глиняную. Завершите процедуру увлажняющим кремом.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.



