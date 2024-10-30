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Почему осенью гастрит обостряется и как этого избежать

3:17
Здоровье

С наступлением осени многие начинают чаще сталкиваться с обострением гастрита. Это связано как с физиологическими, так и психологическими факторами. Важно понять причины и принять меры для предотвращения дискомфорта и проблем с желудком.

Почему осенью гастрит обостряется и как этого избежать
Фото: Freepik by benzoix, PDM

Основные причины обострения гастрита осенью

  • Изменение рациона питания
    Осенью рацион становится менее сбалансированным — мы едим меньше свежих овощей и фруктов, богатых клетчаткой и витаминами, и переходим к более тяжелой и жирной пище: мясу, соусам, фастфуду. Такие продукты раздражают слизистую желудка и требуют усиленной работы пищеварительной системы.
    Сокращение светового дня и снижение температуры приводят к меньшей активности и, как следствие, к перееданию, что также перегружает желудок.
  • Ослабление иммунитета
    Осень — сезон простудных заболеваний, и в борьбе с ними многие принимают лекарства, такие как антибиотики и нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП). Эти медикаменты могут негативно воздействовать на слизистую желудка, нарушая микрофлору и вызывая воспаление.
  • Эмоциональное состояние
    Холодная и пасмурная погода осенью влияет на настроение, вызывая апатию и даже депрессию. Люди нередко прибегают к еде, чтобы улучшить настроение, что приводит к эмоциональному перееданию. Но не только переедание представляет угрозу — сам стресс способен ухудшать состояние желудка и провоцировать воспалительные процессы, что способствует обострению гастрита.

Как предотвратить обострение гастрита осенью

  1. Пересмотрите рацион
    Избегайте фастфуда, газированных напитков, снеков и продуктов с большим количеством консервантов и приправ, особенно острых и с уксусом. Постарайтесь включить в меню больше легкоусвояемой пищи: овощные супы, нежирные мясные и рыбные блюда, каши. Питайтесь регулярно, не пропускайте приемы пищи и избегайте переедания.
  2. С осторожностью относитесь к лекарствам
    Самолечение может усугубить состояние гастрита, особенно если вы используете обезболивающие или антибиотики. Перед приемом любых препаратов проконсультируйтесь с врачом. Если необходимо принимать антибиотики или НПВП, врач назначит защитные средства для минимизации их воздействия на желудок.
  3. Откажитесь от вредных привычек
    Курение и алкоголь способствуют воспалению слизистой оболочки желудка. Никотин замедляет её заживление, а алкоголь раздражает стенки, повышая риск эрозий. Отказ от вредных привычек поможет не только справиться с гастритом, но и улучшит общее состояние здоровья.
  4. Работайте над снижением стресса
    Психоэмоциональная стабильность играет ключевую роль в здоровье желудка. Постарайтесь минимизировать стресс, уделяйте время отдыху, занимайтесь физической активностью и находите способы расслабиться. Положительное эмоциональное состояние снижает вероятность обострения гастрита и улучшает общее самочувствие.

Уточнения

Гастри́т (лат. gastritis, от др.-греч. γαστήρ [gaster] "желудок" + суффикс -itis "воспаление") — воспалительные и дистрофические изменения слизистой оболочки желудка, возникшие по различным причинам.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Грук Светлана
Специализируется на лечении гастритов, ГЭРБ, язвенной болезни, энтероколитов, дисбактериозов, панкреатитов, пищевых отравлений, кишечных ифекций и других расстройств желудочно-кишечного тракта.
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