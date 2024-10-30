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Эффективные методы борьбы с гипотонией без лекарств

Здоровье

Если каждое утро сопровождается упадком сил, головокружениями и потемнением в глазах, это может быть признаком гипотонии — состояния, при котором артериальное давление регулярно падает ниже нормы. В отличие от переутомления или недосыпа, гипотония требует особого внимания и мер для поддержания стабильного давления.

Эффективные методы борьбы с гипотонией без лекарств
Фото: allfreephotos.net by rawpixel.com, PDM

Признаки пониженного давления

Гипотония — это синдром, при котором артериальное давление опускается ниже нормальных значений, то есть ниже 90/60 мм рт. ст. Для взрослого человека оптимальным уровнем давления считается 120/80 мм рт. ст. Пониженное давление может проявляться как самостоятельное заболевание или быть симптомом других патологий. Среди признаков гипотонии:

  • сильная усталость даже при нормальном режиме сна;головокружение и "мушки" перед глазами;
  • бледность кожи;
  • головные боли в области затылка;
  • раздражительность, чувство страха и тревожности;
  • слабость и возможные обмороки.
  • Основные причины гипотонии

Снижение артериального давления никогда не происходит без причин.

Среди факторов, которые могут способствовать развитию гипотонии:

  1. Генетика. У некоторых людей низкое давление — наследственный признак.
  2. Питание. Недостаток витаминов B12, фолиевой кислоты, а также минералов, таких как железо и магний, может провоцировать понижение давления.
  3. Обезвоживание. Потеря жидкости из-за физической активности, высокой температуры или диареи снижает объем крови.
  4. Гормональные изменения. Заболевания щитовидной железы или надпочечников, а также беременность могут стать причиной гипотонии.
  5. Лекарства. Некоторые медикаменты, включая диуретики и антидепрессанты, могут снижать давление как побочный эффект.
  6. Нервные расстройства. Вегетативные дисфункции и неврологические проблемы тоже могут приводить к гипотонии.

Экспресс-метод повышения давления: точечный массаж

Если вы столкнулись с необходимостью срочно поднять давление, можно использовать технику точечного массажа, которая пришла из древнего Китая. Согласно методике, большие пальцы рук связаны с зоной головы и шеи, и их массаж может помочь улучшить кровообращение.

Чтобы воспользоваться этим методом:

  1. Возьмите большой палец руки и найдите нижнюю фалангу с тыльной стороны.
  2. Массируйте её интенсивными движениями в направлении ногтя в течение 3-5 минут.
  3. Повторите то же самое на другой руке.
  4. Это простое упражнение активизирует энергетические точки, что помогает стабилизировать самочувствие.

Рекомендации по питанию для поддержания нормального давления

Изменив рацион, можно улучшить общее состояние организма. Включите в питание продукты, которые помогают поддерживать уровень витаминов и минералов:

  • Калий: фасоль, бананы, шпинат, картофель, абрикосы.
  • Магний: семечки, орехи, овсянка, гречка.
  • Омега-3 жирные кислоты: рыба, авокадо, морепродукты, масла.
  • Также полезно добавить в рацион чеснок (расширяет сосуды), свёклу (снижает давление) и гранат (содержит антиоксиданты).

Полезные привычки для поддержания давления

  • Чтобы избежать резкого падения давления, попробуйте следующее:
  • Следите за водным балансом. Пейте 1,5-2 литра воды в день.
  • Регулярно занимайтесь физической активностью. Спорт укрепляет сердечно-сосудистую систему.
  • Минимизируйте стресс. Больше отдыхайте, занимайтесь тем, что приносит удовольствие.
  • Регулярный массаж шейно-воротниковой зоны и стоп также может способствовать повышению давления за счет улучшения кровообращения и расслабления мышц.

Уточнения

Артериальная гипотензи́я (др.-греч. ὑπό "под, внизу" + τόνος "натяжение; тон") — снижение артериального давления более чем на 20 % от исходного/обычных значений или в абсолютных цифрах — ниже 100 мм рт. ст. систолического давления или 60 мм рт. ст. среднего артериального давления.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Зюкова Ирина
Проводит диагностику и лечение всех заболеваний нервной системы у детей с рождения, оценку данных параклинического обследования головного мозга, оценку физического и психического развития перед поступлением в детский сад и школу, определение школьной зрелости
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