Диетолог Саламатина: россияне чаще всего страдают от недостатка одного витамина

1:36 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Дефицит витаминов оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья и иммунную систему человека. Поэтому важно понимать, какие витамины особенно необходимы осенью, и как предотвратить развитие авитаминоза.

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Врач-диетолог Елена Саламатина, кандидат медицинских наук, утверждает, что понятие "авитаминоз" не всегда корректно.

Эксперт считает, что авитаминоз как таковой встречается редко. Обычно это происходит при проживании в крайне неблагоприятных условиях или при недостатке одного конкретного витамина.

Саламатина отмечает, что у жителей отдалённых от моря регионов часто наблюдается дефицит витамина D.

"А он, как гормон, тянет за собой множество разных проблем: ухудшение состояния, депрессия, снижение деятельности мозга, появляется расположенность к вирусным заболеваниям, раздражительность, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета", — объяснила Саламатина в беседе с Радио 1.

Она также подчёркивает, что даже небольшой недостаток витаминов может негативно сказаться на здоровье.

Врач напомнила, что необходимо регулярно употреблять витамины и укреплять свой организм. Невозможно накопить их на будущее, как бензин для автомобиля. Этот процесс должен быть постоянным и систематическим. Важно поддерживать нормальное функционирование организма ежедневно, уверена диетолог.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).



Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

