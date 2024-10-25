Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам

Диетолог Саламатина: россияне чаще всего страдают от недостатка одного витамина

1:36
Здоровье

Дефицит витаминов оказывает негативное влияние на общее состояние здоровья и иммунную систему человека. Поэтому важно понимать, какие витамины особенно необходимы осенью, и как предотвратить развитие авитаминоза.

Диетолог Саламатина: россияне чаще всего страдают от недостатка одного витамина
Фото: Freepik is licensed under Free license

Врач-диетолог Елена Саламатина, кандидат медицинских наук, утверждает, что понятие "авитаминоз" не всегда корректно.

Эксперт считает, что авитаминоз как таковой встречается редко. Обычно это происходит при проживании в крайне неблагоприятных условиях или при недостатке одного конкретного витамина.

Саламатина отмечает, что у жителей отдалённых от моря регионов часто наблюдается дефицит витамина D.

"А он, как гормон, тянет за собой множество разных проблем: ухудшение состояния, депрессия, снижение деятельности мозга, появляется расположенность к вирусным заболеваниям, раздражительность, снижается уровень витамина С, подавляются полезные бактерии, которые участвуют в поддержании нашего иммунитета", — объяснила Саламатина в беседе с Радио 1.

Она также подчёркивает, что даже небольшой недостаток витаминов может негативно сказаться на здоровье.

Врач напомнила, что необходимо регулярно употреблять витамины и укреплять свой организм. Невозможно накопить их на будущее, как бензин для автомобиля. Этот процесс должен быть постоянным и систематическим. Важно поддерживать нормальное функционирование организма ежедневно, уверена диетолог.

Уточнения

Витами́ны (от лат. vita «жизнь» + амин) — группа органических соединений разнообразной химической природы, объединённая по признаку абсолютной необходимости их для гетеротрофного организма в качестве составной части пищи (в общем случае — из окружающей среды).

Витамины группы D (витамин D) — биологически активные вещества (холекальциферол, эргокальциферол, ситокальциферол, 2,2-дигидроэргокальциферол и другие).

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Пономарёва Алла
Ведущий специалист
Обсудить
Сейчас читают
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Еда и рецепты
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить
Красота и стиль
Модные очки 2024: тренды, которые стоит примерить Аудио 
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами
Домашние животные
Кошачьи секреты: почему ваши питомцы выбирают спать рядом с вами Аудио 
Популярное
Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака

Любимцем кошки становится не тот, кто её кормит, а тот, кто играет с ней и поддерживает её интересы. Обычно питомец держит главного для неё человека в поле зрения и повсюду следует за ним.

Как понять, кого из членов семьи кошка считает своим настоящим хозяином: есть 3 главных признака
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Как открыть дверь автомобиля, если ключи остались внутри: 4 простых способа
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Секрет идеальной выпечки: почему сода и разрыхлитель — не одно и то же
Рейтинг самых надежных авто двигателей
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Назван средний размер страховой пенсии на следующий год
Последние материалы
Ученые открыли уникальную стойкость восточных шершней к алкоголю
Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили после повышения ключевой ставки
Создатель купюры БРИКС объяснил, почему она не понравилась Набиуллиной
Обнаружена связь между склерозом и древней ДНК вирусов
Американские СМИ заявили, что США начали оправдываться за провал антироссийских санкций
Почему кошки любят пакеты, объясняет зоопсихолог
Подкормка хвойных: все, что нужно знать для красивого сада
Учёные обнаружили затерянный колониальный город, скрытый в лесах Амазонки
УЕФА открыл дело против футболиста, который желал смерти соперникам
Советы по борьбе с кошачьей бессонницей: что делать, если питомец не даёт спать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.