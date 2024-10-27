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Общественник Нестеров не считает, что место урока физкультуры в школе должно регулироваться государством

2:37
Здоровье

В России рассматривается возможность изменения расписания уроков в школах. В частности, обсуждается идея о том, чтобы уроки физкультуры стали последними в расписании.

Общественник Нестеров не считает, что место урока физкультуры в школе должно регулироваться государством
Фото: Личный архив by Антон Мельников

По мнению депутатов, после таких занятий ученикам сложно сосредоточиться на других уроках. Если эта инициатива будет реализована, то уроки с физической нагрузкой станут завершающими для всех классов.

В Госдуме считают, что после физкультуры дети весь следующий урок приходят в себя, а если на этот урок выпадает контрольная работа, ученики могут справиться с ней плохо.

Председатель общественной организации "Московские суворовцы" Дмитрий Нестеров в беседе с Pravda.Ru прокомментировал это предложение депутатов.

"Это вопрос, конечно, негосударственного уровня, а все-таки должно Министерство просвещения этим заниматься вместе с соответствующими структурами. Я не знаю, зачем государственное регулирование в таком вопросе и не понимаю", — сказал Нестеров.

При этом эксперт считает важным место урока физкультуры в школьном расписании. Однако, по его мнению, не обязательно, чтобы это был первый или последний урок, ведь многое здесь зависит от конкретных условий.

"Многие уроки раньше объединяли, было по 2 урока физкультуры в один день. Если лыжная подготовка, то пока добежал, пока переоделся, естественно, в школе или мокрый, или какой-нибудь сидишь… В общем, для всех это было плохо. Такие нюансы. Но это должно регулировать конкретно учебное заведение и Министерство просвещения — соответствующими структурами, органами. У нас страна огромная", — напомнил Нестеров.

При этом эксперт считает, что результаты по другим предметам вообще не зависят от места, на котором стоит физкультура.

Хороший планировщик не поставит сложную алгебру в 9 классе после физкультуры, а выберет что-то более лёгкое. Это зависит от того, кто составляет расписание. Если человек грамотный, то он составит его правильно, а если нет, то будет использовать шаблонные решения, что неправильно, полагает эксперт.

Нестеров добавил, что в случае с младшими школьниками перед контрольными неплохо будет подвигаться на физкультуре, однако со старшими это работает по-другому. Смена деятельности всегда полезна для определённых целей. Однако если это будет тяжёлый кросс в 11 классе, после которого мозг отключится, то это плохо.

Уточнения

Физи́ческая культу́ра (от греч. φύσις — «природа» и лат. cultura — «возделываю, обрабатываю землю», сокр. физкульту́ра, физра́, в школе — разг. физ-ра) — система спортивной деятельности, направленная на гармоничное развитие духовных и физических сил человека.
 
 

Уро́к — форма организации обучения с целью овладения учащимися изучаемым материалом (знаниями, умениями, навыками, мировоззренческими и нравственно-эстетическими идеями). Т

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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