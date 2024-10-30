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Как питаться осенью, чтобы не заболеть и не поправиться

3:56
Здоровье

С приходом осени наш организм нуждается в особой заботе. Сезон дождей и холодных ветров требует пересмотра рациона, чтобы поддерживать здоровье и не набрать лишний вес. Расскажем о том, как помочь организму оставаться в форме и укрепить иммунитет с помощью простых рекомендаций.

Как питаться осенью, чтобы не заболеть и не поправиться
Фото: freepik.com by 8photo, PDM

Секреты осеннего питания

В осенний период важно включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, так как они богаты витаминами и микроэлементами.

Осень — это время сбора урожая, когда растительная пища обладает наибольшей питательной ценностью. Тем не менее, с приходом холодов многие начинают употреблять больше вредной пищи. Это объясняется снижением физической активности и замедлением обмена веществ, что побуждает к выбору более калорийных продуктов.

Чтобы избежать этого, замените сладости и шоколад на фрукты, а вместо сосисок и колбасы выберите натуральные мясные продукты, употреблять которые следует 2-3 раза в неделю. Пакетированные соки лучше заменить на свежевыжатые.

Главные продукты осени: тыква и имбирь

  1. Тыква — ценный осенний продукт с низкой калорийностью. Она содержит множество витаминов и микроэлементов, таких как цинк, железо и медь, а также большое количество каротинов, которые в организме превращаются в витамин A. Этот овощ укрепляет иммунитет и улучшает зрение. Однако тыква не рекомендуется при камнях в почках или желчном пузыре, а также при диабете, так как может повысить уровень сахара.
  2. Имбирь известен своими противовоспалительными и согревающими свойствами. Это мощный антиоксидант, который помогает поддерживать иммунитет. Однако людям с язвенной болезнью или обострением гастрита стоит быть осторожными с его употреблением.

Основные правила здорового питания осенью

  • Растительную пищу лучше употреблять до 18 часов, чтобы она успела перевариться до сна.
  • Завтрак стоит начать с салатов из овощей или фруктов в сочетании с рисом, на обед подойдут супы и блюда с крупами, а на ужин лучше выбрать рыбу или морепродукты.
  • Включайте в рацион нерафинированные растительные масла и кисломолочные продукты для поддержания микрофлоры кишечника и иммунитета.

Как укрепить иммунитет и избежать простуды

Осенью возрастает риск простудных заболеваний, и в этом случае полезны натуральные средства: чай с мелиссой и медом, отвар шиповника, малиновое варенье и ромашковый настой. Эти средства могут эффективно заменить аптечные препараты при легких простудах, не вызывая побочных эффектов. Однако при серьезных симптомах необходимо обратиться к врачу.

Разгрузочные дни и овсяный отвар

Специалисты рекомендуют 1-2 раза в неделю делать разгрузочные дни на овсе. Этот продукт нормализует гормональный баланс, улучшает состояние кожи и стимулирует обмен веществ. Приготовьте овсяный отвар и добавьте в него молоко и мед — это поможет поддерживать здоровье в холодное время года.

Борьба с осенней депрессией

Осенние хандра и депрессия часто вынуждают людей переедать вредные продукты. Чтобы этого избежать, составьте рацион с продуктами, поднимающими настроение: семга, бананы, шоколад, бобы и картофель. Избегайте фастфуда, сдобы, кофе и копченостей, которые могут усугубить симптомы осенней депрессии.

Физическая активность также играет важную роль. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом — всё это укрепляет организм и помогает пережить осень с хорошим настроением.

Уточнения

Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Специалист Андрианова Ирина
Специалист по лечению невропатии, последствий перенесенного инсульта, невралгий и дорсопатий.
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