Как питаться осенью, чтобы не заболеть и не поправиться

С приходом осени наш организм нуждается в особой заботе. Сезон дождей и холодных ветров требует пересмотра рациона, чтобы поддерживать здоровье и не набрать лишний вес. Расскажем о том, как помочь организму оставаться в форме и укрепить иммунитет с помощью простых рекомендаций.
В осенний период важно включать в рацион больше свежих овощей и фруктов, так как они богаты витаминами и микроэлементами.
Осень — это время сбора урожая, когда растительная пища обладает наибольшей питательной ценностью. Тем не менее, с приходом холодов многие начинают употреблять больше вредной пищи. Это объясняется снижением физической активности и замедлением обмена веществ, что побуждает к выбору более калорийных продуктов.
Чтобы избежать этого, замените сладости и шоколад на фрукты, а вместо сосисок и колбасы выберите натуральные мясные продукты, употреблять которые следует 2-3 раза в неделю. Пакетированные соки лучше заменить на свежевыжатые.
Осенью возрастает риск простудных заболеваний, и в этом случае полезны натуральные средства: чай с мелиссой и медом, отвар шиповника, малиновое варенье и ромашковый настой. Эти средства могут эффективно заменить аптечные препараты при легких простудах, не вызывая побочных эффектов. Однако при серьезных симптомах необходимо обратиться к врачу.
Разгрузочные дни и овсяный отвар
Специалисты рекомендуют 1-2 раза в неделю делать разгрузочные дни на овсе. Этот продукт нормализует гормональный баланс, улучшает состояние кожи и стимулирует обмен веществ. Приготовьте овсяный отвар и добавьте в него молоко и мед — это поможет поддерживать здоровье в холодное время года.
Борьба с осенней депрессией
Осенние хандра и депрессия часто вынуждают людей переедать вредные продукты. Чтобы этого избежать, составьте рацион с продуктами, поднимающими настроение: семга, бананы, шоколад, бобы и картофель. Избегайте фастфуда, сдобы, кофе и копченостей, которые могут усугубить симптомы осенней депрессии.
Физическая активность также играет важную роль. Прогулки на свежем воздухе, занятия спортом — всё это укрепляет организм и помогает пережить осень с хорошим настроением.
Иммуните́т (лат. immunitas - освобождение) человека и животных — способность организма поддерживать свою биологическую индивидуальность путём распознавания и удаления чужеродных веществ и клеток (в том числе болезнетворных бактерий и вирусов, а также собственных видоизменённых опухолевых клеток).
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.