14 простых способов контролировать питание и не переедать

3:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сегодняшний мир предлагает огромный выбор продуктов питания, которые стали доступнее и разнообразнее, чем когда-либо. Вкусовые добавки, усилители аромата и привлекательная упаковка делают еду аппетитнее, а реклама активно стимулирует желание покупать и пробовать новые блюда.

Фото: unsplash.com by Jannis Brandt, PDM

Но потребление пищи часто вызвано не только голодом, но и привычками, скукой, социальными факторами, а также привлекательным видом и ароматом еды.

Борьба с внешними факторами, влияющими на пищевые привычки, порой проще, чем изменения в поведении и отказ от строгих диет.

По мнению американских исследователей, небольшие коррективы в повседневной жизни могут заметно улучшить наше питание. Вот несколько простых советов, которые помогут вам придерживаться более здорового рациона.

Полезные советы для контроля питания

Не ешьте перед экраном. Фильмы и передачи влияют на количество потребляемой пищи. Исследования показывают, что люди едят меньше, когда смотрят комедии, чем трагедии. Печальные или пугающие сцены отвлекают и снижают контроль над количеством съеденного. Ешьте только при ощущении голода. Эксперименты показывают, что еда, находящаяся на виду, провоцирует на перекусы. Спрячьте сладости и перекусы в закрытые ящики, чтобы уменьшить соблазн. Избегайте приемов пищи на кухне. Чем ближе еда, тем больше шансов на переедание. Постарайтесь обедать и ужинать подальше от холодильника и кухни. Упаковывайте еду. Храните продукты в контейнерах и плотно закрывайте их, чтобы сделать доступ к еде сложнее. Используйте небольшую посуду. Размер тарелок и салатников влияет на количество съеденного. Разложите еду по порциям в небольших тарелках, чтобы избежать переедания. Пейте из тонких стаканов. Широкие стаканы создают иллюзию меньшего объема, что может привести к избыточному потреблению напитков. Небольшие стаканы помогут вам избежать этой ошибки. Разделяйте еду на порции. Храните готовые блюда в небольших контейнерах, чтобы снизить доступность больших порций. Покупайте неочищенные орехи. Люди едят больше очищенных орехов, чем неочищенных. Процесс очистки создает естественный барьер и снижает вероятность переедания. Питайтесь палочками. Прием пищи с помощью палочек замедляет процесс, что позволяет быстрее ощутить насыщение и избежать переедания. Ешьте медленно. Тщательно пережевывайте пищу и не спешите. Мозгу требуется около 20 минут, чтобы понять, что вы сыты, поэтому медленный прием пищи поможет вам съесть меньше. Откажитесь от полуфабрикатов. Несмотря на удобство, полуфабрикаты часто содержат избыточное количество соли, сахара и жиров, что может привести к лишнему весу. Выбирайте один вид йогурта. Наличие в холодильнике нескольких вкусовых вариантов одного продукта увеличивает вероятность переедания. Предпочтение одного вида помогает контролировать порции. Организуйте холодильник. Расположите полезные продукты на уровне глаз, а менее полезные — в более труднодоступных местах. Обеспечьте яркое освещение. Яркий свет во время приема пищи помогает снизить количество съедаемого. Плохое освещение, наоборот, способствует перееданию.

Уточнения

Здоро́вое пита́ние - питание, обеспечивающее рост, нормальное развитие и жизнедеятельность человека, способствующее укреплению его здоровья и профилактике заболеваний.

